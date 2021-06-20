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鋒面接近易有短延時強降雨 台中市完成防汛整備與檢測

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
梅雨鋒面再臨，台中市府嚴陣以備。圖／台中市水利局提供
梅雨鋒面再臨，台中市府嚴陣以備。圖／台中市水利局提供

氣象預報明天周一鋒面接近及西南風影響，周二和周三將有較大雨勢發生，且易有短延時強降雨，降雨狀況將持續到周四，台中市積極整備、嚴陣以待，水利局已於汛期前完成相關防汛整備與檢測，落實各級排水道及野溪清疏作業，提升防汛安全，也將適時開設三級應變因應。

中市水利局長范世億表示，水利局密切評估鋒面及雨情對臺中地區可能造成的影響，視實際需要成立水災應變中心，加強防救災整備應變，並啟動災情查報機制，如有發生淹水、水電維生管線中斷、道路阻斷等災情，儘速通報並執行災情處置，以保障民眾生命財產安全。

水利局指出，市府為因應汛期來臨，全市已備妥沙包、各式抽水機、防汛鼎塊，以及完成抽水站整備，各區公所搶修開口契約也已發包完成，隨時可進行搶修作業；台中市智慧防汛網已上線，水利局將持續透過路面淹水感測設備、雨水下水道監測設備、區域排水監控系統設備以及柳川告警廣播等高科技設備，利用物聯網(IoT)技術獲取第一手資訊進行分析，作為應變決策依據。

水利局呼籲，這波梅雨鋒面會影響台中市至周四，有強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，並可利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，市府可快速搶修。

梅雨鋒面再臨，台中市府嚴陣以備。圖／台中市水利局提供
梅雨鋒面再臨，台中市府嚴陣以備。圖／台中市水利局提供
梅雨鋒面再臨，台中市府嚴陣以備。圖／台中市水利局提供
梅雨鋒面再臨，台中市府嚴陣以備。圖／台中市水利局提供

台中市 淹水

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