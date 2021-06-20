拒現金交易傳病毒 中市用9大支付6月底前有好康

新冠肺炎疫情改變國人支付習慣，金管會公布，截至今年3月底止，累計交易金額正式突破5000億元大關，第1季就新增802億元。台中市推防疫新生活運動「行動支付零接觸」市府經發局實執行行動支付倍增計畫，提供店家免申辦費、專任輔導及前2000名手續費1000元等好康，另結合9大支付平台業者，加碼推出限時優惠回饋方案。

經發局長張峯源指出，專家研究新冠肺炎病毒在現金表面存活時間可長達28天，生活中極有可能因現金交易而增加病毒傳染風險，不少人避免現金交易產生的病毒傳播風險，使用行動支付。張局長表示，根據經濟部統計，台中各商圈目前有1700店家使用，市府目標今年底前達3000家。

張峯源表示，市府行動支付倍增計畫結合九大支付平台業者推優惠，包括「LINE Pay」即日至6月30日前，指定通路消費滿499元即享LINE POINTS 5%回饋，平日在指定咖啡連鎖品牌每筆消費享LINE POINTS 5點回饋，活動網頁：https://m.letego.tw/6t 、https://m.letego.tw/6u 。

「街口支付」推出台中支付節，即日起至6月30日止，消費最高享19%回饋，另針對店家推出安心防疫限時方案，自即日起至8月31日止外帶外送僅收1%服務費，活動網頁：https://m.letego.tw/6i 、https://m.letego.tw/jk 。「悠遊付」自即日起至6月30日止，針對首次使用悠遊卡連結悠遊付完成自動加值交易，即贈50元儲值金，活動網頁：https://m.letego.tw/6v 。

「Pi拍錢包」即日起至6月30日前使用拍享券消費，最高享39% P幣回饋，6月5日至8月31日「商業會員」用Pi 拍錢包收款免手續費，活動網頁：https://m.letego.tw/6y 、https://m.letego.tw/6z ；「台灣Pay」自6月10日至8月30日，掃碼購物或手機門號轉帳滿88元抽紅包，活動網頁：https://m.letego.tw/6- 。

「icash Pay」自即日起至7月31日止，使用icash2.0連結icash Pay，自動加值每筆回饋5%，6月4日至6月27日期間週五、六、日至統一超商消費指定商品滿150元享88折優惠，活動網頁：https://m.letego.tw/70 、https://m.letego.tw/71 。

經發局表示，「Apple Pay」「Google Pay」「Samsung Pay」結合金融發卡單位推出不定期優惠方案，官網：https://m.letego.tw/72 、https://m.letego.tw/73 、https://m.letego.tw/6x 。