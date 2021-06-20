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長者打疫苗意願受影響 台中日南快打站第4天施打率剩4成2
台中大甲日南國中疫苗快打站昨天打疫苗人數較少，支援施打疫苗的宏光診所醫師何鐘德說，應是受到新聞事件影響，昨天快打站第4天，施打率只有4成2，許多民眾說，青壯年的人想打反而打不到。
醫師何鐘德在臉書說，昨天是日南國中疫苗快打站第4天，受到新聞事件影響，昨天施打率只有4成2，大家還是擔心，他說醫護人員都是第一線施打，總施打率已7到8成，「誰應該比較害怕？」
何鐘德已連續多天在日南國中快打站幫打疫苗，第一天主要是85歲以上的高齡長者，他說第一天有2位97歲的阿公阿媽夫妻檔一起來，看到這些長輩好像是自己的長輩，第一天共施打了約300多人，他的隔離衣裡面的衣褲全部溼透了，戴著一整天N95口罩，用力的為阿公阿媽講解說明，講到吸不到空氣會喘，他心裡卻是很開心，因為可以投入防疫作戰,，為國民的健康盡棉薄之力的貢獻心裡，很滿足。
他在臉書寫「看著新聞裡因疫情而過世的家人，依法須於24小時內火化，家人來不及道別的心酸，我完全感同身受，一個逝去的長者，卻在最後一別看不到自己的子孫，親人在旁，是何等的悲傷？」「願我的汗水能省下一些在疫情肆虐下人們的淚水」。
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