影／京都「阿哞虎」解謎 百歲大師王清霜感念師恩80年

一對漩渦造型老虎模型，見證百歲國寶大師王清霜追求技藝精益求精的精神，以及他對恩師黑岩淡哉當年傳授技藝，80年如一日的感謝。

今年滿百歲的漆藝大師王清霜是首位獲頒文化部「人間國寶」的藝師，更是台灣手工藝產業的奠基者。他鑽研漆藝蒔繪技法中的「高蒔繪」，不僅工序最繁複，還要在漆器中呈現淺浮雕技術，表現金銀圖紋明暗交錯與層次躍動之熠熠光輝，他的成就除了個人天賦，更歸功於他追求技藝孜孜不倦的努力。

南投縣文史工作者梁志忠最近收藏一對老虎模型，老虎神情威猛獰惡，四肢軀幹如一連串大小渦形堆疊而成，相當罕見。收藏木盒上有草書題字和落款，經書法家吳季如解讀，分別是「鞍馬寺平堂前庭青銅阿哞之虎五分之一模型」、「八十翁黑岩淡哉畫押、昭和二十六年夏」。

梁志忠上網搜查，發現這兩隻虎大有來歷，竟是日本京都知名鞍馬寺本堂前的「阿哞虎」原型，1951年由雕塑大師黑岩淡哉創作。

日本神社寺院兩旁常安奉「狛犬」，京都鞍馬寺供奉佛教四大天王中的毘沙門天，傳聞坐騎為虎，於是1951年由黑岩淡哉設計這兩隻「阿哞虎」。張著嘴的為「阿」虎，象徵著萬物之起始；閉嘴的為「哞」虎，象徵著萬物終結，共同表現著世間萬物的變化。

不過，讓梁志忠好奇的是，他在查黑岩淡哉資料時，卻發現漆藝大師王清霜的名字。王清霜1941到1943年曾到日本學習漆藝技術，但怎麼會和雕塑家黑岩淡哉有關？梁志忠有些不解，昨天拜訪王清霜。沒想到王清霜一看到「阿哞虎」，眼睛一亮開心問「怎麼會有我老師的作品？」80年前的往事湧上心頭。

王清霜說，他16歲考進台中工藝專修學校，著迷於漆工藝技術及美術藝術，在校長山中公的推薦下，赴日本鑽研漆藝，白天就讀日本東京美術學校接受和田三造 、羽野禎三、河面冬山的指導，夜間至東京圖案專門學院、精華美術學院學習繪畫。

而因為高蒔繪有浮雕效果，為了精進技藝，他假日還從東京趕到大阪，再輾轉到守口市向黑岩淡哉學習雕塑，就是因為這樣的苦學精神，奠定他精湛的漆藝技巧。王清霜知名高蒔繪作品「玉山」，如果沒有雕塑基礎就無法顯現玉山的稜角分明、巍峨壯觀。

後來他回台擔任教師推廣漆藝，1952年受南投縣長邀請與另名大師顏水龍於草屯鎮創設「南投縣工藝研究班」，也就是現在的台灣工藝發展研究中心，成為台灣手工藝研究的重鎮。

王清霜的兒子王賢志說，父親對老師傾囊相授一直感念，昨天再次看在黑岩大師的作品，勾起當年在日本學藝的滿滿回憶，一整天精神特別好。