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南投4長者疑打疫苗後死亡 衛生局助家屬申請救濟

中央社 / 南投縣19日電

南投縣衛生局18日、19日接獲通報疑似接種疫苗不良反應死亡事件共4例，衛生局表示，已依規定完成通報，後續協助家屬申請預防接種受害救濟，死因是否與施打疫苗有關待釐清。

南投縣衛生局昨天接獲醫院通報疑首起接種疫苗不良反應死亡後，今天再曝光3例，總計18日、19日共4例，衛生局今天表示，已依衛生福利部疾病管制署規定，完成疫苗接種不良反應通報，後續協助家屬申請預防接種受害救濟，死因是否與施打疫苗有關待進一步釐清。

衛生局表示，第一起死者是一名75歲男性，為護理之家住民，有糖尿病、高血壓慢性病史，15日接種疫苗，機構護理人員18日凌晨發現個案臉色異常，檢查已無生命徵象；另一起為84歲女性洗腎病患，有心臟病及高血壓病史，17日接種疫苗，18日死亡。

衛生局表示，一名79歲男性有心臟病史，16日接種疫苗，今天死亡；一名90歲女性有心臟病史且為機構住民，15日接種疫苗，今天死亡。

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，南投縣第一批獲撥配1萬8000劑，第二批1萬300劑17日運抵；今天、明天在全縣為86歲以上長者、76歲以上原住民施打，不過以埔里鎮疫苗接種站為例，規劃平均1小時打100人，但觀察埔里接種站上午其中1個小時，只有20多人來打，施打率不高，不排除與疫苗不良反應有關。

衛生局 AZ疫苗 心臟病

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