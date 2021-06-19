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疫情影響彰化高接梨產銷 銷售量減少三成優質水梨待售
平地豐水梨進入產季，彰化縣產區集中在南彰化的二林鎮、埤頭鄉、北斗鎮，今年受疫情影響，品質雖好，但整體銷售量減少三成，農戶還有水梨待售，期盼在本月底產季結束前能賣完，讓消費者吃到當季最新鮮的豐水梨。
北斗鎮農民謝鴻林棄工務農，24年前種植約4分半農地的豐水梨，以4029號品種梨樹當母株，嫁架從日本新瀉縣進口的豐水梨穗，冬至前後嫁架，大概國曆5月底採收到6月，結果日數約160天。
去年梅雨季節過後艷陽高照，南彰化高架梨水傷最高達3成。今年5月底前乾旱，持續高溫算氣候穩定，南彰化的農民抽水灌溉農作物，謝鴻林也抽用舊濁水溪地下水澆灌梨樹，氣候穩定又不缺水，今年豐水梨品質勝過去年，清脆可口水分多。
謝鴻林行動不方便，獨力經營豐水梨園24年，草生栽種豐水梨，都是自產自銷，熟客口耳相傳，他不必另找通路商照樣熱賣水梨，今年遇上疫情，北部客戶停止團購以免分送時可能傳播疫病，有些客人不到水梨園採買，整體銷售量減少三成。
北斗衡山彰化衡山行善團彰化第五團團長黃旗旺是謝鴻林的主顧，黃旗旺說，謝鴻林的豐水梨供不應求，往年此時要排隊，未必買得到，今年疫情影響水果銷售，對於用心培育農作物的農民不太公平。
埤頭鄉高接梨小農的水梨也賣給熟客，蔡姓農民表示，農民為了節省成本採常溫宅配，因宅配大塞車，無法一天到貨，農民擔心運送日數超過兩天影響水梨品質，在端午節前不敢出貨，有的農園水梨雖預訂一空，但分批出貨，到現在還沒出清。
謝鴻林原本在製造業工廠當作業員，響應政府推廣種植高接梨，梨園不使用除草劑，不放養家禽吃草以免糞便孳生病蟲害，反而損傷梨樹生長及高接梨品質，謝鴻林定期人工除草，施用有機肥，想了解謝鴻林的豐水梨可洽（04）8880713或0912647713。
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