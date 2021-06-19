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疫情衝擊端午禮盒少9成 法布甜推公益禮盒自救也助弱勢

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市糕餅業者法布甜今年受疫情影響，端午禮盒銷售少了9成以上，因此在防疫期間推出兩款公益聯名組合，除了自力救濟，也幫弱勢團體賣水餃。圖／法布甜提供
台中市糕餅業者法布甜今年受疫情影響，端午禮盒銷售少了9成以上，因此在防疫期間推出兩款公益聯名組合，除了自力救濟，也幫弱勢團體賣水餃。圖／法布甜提供

疫情嚴峻，全國疫情警戒三級以來，餐飲服務業哀鴻遍野，連端午節送禮市場也慘兮兮。台中市糕餅業者法布甜今年受疫情影響，端午禮盒銷售少了9成以上，可是開店以來頭一遭，因此法布甜在防疫期間推出兩款公益聯名組合，除了自力救濟，也幫弱勢團體賣水餃，並捐出1成營業額做公益。

法布甜執行長張淑卿表示，去年端午節檔期，實體店面及網路銷售的禮盒超過5千盒，今年受到疫情影響，全台合計賣出不到5百盒，幾乎只有原來的零頭。

由於疫情期間上門的客人太少，法布甜除了和米其林餐廳膳馨聯手推廣馬卡龍鳳梨酥之外，最近特別推出兩款公益聯名組合，標榜防疫不忘做公益，要讓消費者宅在家裡，不用出門，也可以吃好物，幫助弱勢團體。

其中，結合彰化喜樂保育院水餃、排隊名店一覺生吐司和法布甜檸檬塔的組合，含運費799元，推出後大受歡迎，短短半個月，就賣了快1千組。

另外，即日起開始網購的好事花生組，結合新竹福源花生醬、花蓮天賜良緣有機白米和法布甜的馬卡龍鳳梨酥與掛耳咖啡，公益價含運費888元。

張淑卿表示，受到疫情拖累，很多社服團體都面臨募款困難和庇護工場停擺的困境，因此法布甜每賣出1組好事花生公益聯名禮盒，都將捐出1成營業額，給經營困難的社福團體。

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