南投規劃每小時打百人疫苗 疑不良反應影響報到

南投縣今天開打第二批獲配疫苗，不過衛生局人員觀察埔里接種站今天上午其中1小時的接種狀況，原規劃每小時打100人，但實際報到卻只有20多人，不排除與疫苗不良反應有關。

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，南投縣第一批獲撥配1萬8000劑之後，第二批1萬300劑17日運抵南投縣，今天、明天在全縣13個鄉鎮市為86歲以上長者、76歲以上原住民施打，這次依村里別及符合資格人數排定施打時段，相較第一批採電話預約，這次透過造冊通知更方便。

不過南投縣衛生局18日接獲醫院通報縣內首起疑似接種疫苗不良反應死亡事件，死因是否與疫苗有關尚未確定。衛生局人員觀察今天施打狀況，認為報到率「不是很漂亮」，以埔里鎮疫苗接種站為例，規劃上午到中午4小時要施打400人，平均1小時打100人，但現場人員觀察埔里接種站今天上午1小時，只有20多人來打。

衛生局人員透露，施打率不高原因，不排除與疫苗不良反應有關，與今天天氣較無關聯，就像第一批開打首日多個鄉鎮下大雨，但當時民眾仍風雨無阻前往排隊施打，另一個可能原因則是，民眾或許想等待更多品牌的疫苗配發後，自主選擇想要的疫苗接種。

南投縣副縣長陳正昇今天前往埔里綜合球場接種站關心施打情況，陳正昇說，這次社區疫苗接種服務，從場地布置到造冊逐一通知施打對象，已明顯較第一批精進，也做到分齡、分眾、分流、分時，讓長輩更安心、從容接種疫苗，沒有排隊苦候情形，感謝所有人努力。

衛生局長黃昭郎說，第一批AZ疫苗南投縣使用率超過9成，第二批1萬300劑分配到各鄉鎮接種站後，每站設3到5條接種線，每條線配1名醫師、2名護理人員，長者入座由醫師評估後接種，接種完畢發放注意事項並說明，讓長者休息至少15分鐘後返家。