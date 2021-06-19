社福捐贈銳減 彰化東北扶輪社捐口罩、消毒水助7機構

新冠肺炎本土病例仍持續攀升，許多住宿型社福機構為避免住民返家行蹤無法掌握，增加機構感染風險，多數住民已將近一個月無法回家，機構也加強分艙分流，防疫工作不敢馬虎，但疫情衝擊物資募集，彰化東北扶輪社今捐出3萬片口罩、600公升酒精給縣內7家社福機構，幫助他們度過難關。

彰化東北扶輪社今天準備好防疫物資，讓機構人員分流領取，彰化東北扶輪社在社長鐘文亮說，扶輪社致力於社區服務、關懷弱勢不遺餘力，由於5、6月的社團活動停辦，在經費足夠下，針對縣內社福機構進行防疫物資需求調查，捐贈口罩3萬片、75%酒精600公升、漂白水消毒液420公升；另一般物資採購白米1410公斤、其他愛心物資繁雜不一，因此以採買代金由機構自行採買，合計金額76000元整。

捐贈單位包括慈生仁愛院、二林喜樂保育院、萬和喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈恩身障教養家園、慈愛殘障教養院、慈恩庇護農場等，慈生仁愛院指出，這段時間為降低風險，幾乎不接受外界直接送來的物資和捐款，管理上相當嚴謹，但相關防疫物資使用量大，仍有很需要。

這次防疫物資在彰化東北扶輪創社長陳永昌伉儷的人脈協助下順利完成採購，陳永昌說，原本規劃將物資捐給第一線醫護人員，考量到多數醫院目前民間關注多，資源上充足，反而是在疫情下受到衝擊的社福機構需要外界幫忙，近日募款與物資不足下，決定拋磚引玉，希望更多人響應。