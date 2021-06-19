快訊

中和環球購物中心有員工確診 今停業消毒、明恢復營業

美捐贈75萬劑、我購41萬劑莫德納疫苗 明天先後抵台

社福捐贈銳減 彰化東北扶輪社捐口罩、消毒水助7機構

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化東北扶輪社創社長陳永昌（中）、社長鐘文亮（右三），服務計畫主委林崑輝（右一）與袐書蕭大富（左一）今天準備防疫物資，在請社福機構分流來領取。圖／彰化東北扶輪社提供
彰化東北扶輪社創社長陳永昌（中）、社長鐘文亮（右三），服務計畫主委林崑輝（右一）與袐書蕭大富（左一）今天準備防疫物資，在請社福機構分流來領取。圖／彰化東北扶輪社提供

新冠肺炎本土病例仍持續攀升，許多住宿型社福機構為避免住民返家行蹤無法掌握，增加機構感染風險，多數住民已將近一個月無法回家，機構也加強分艙分流，防疫工作不敢馬虎，但疫情衝擊物資募集，彰化東北扶輪社今捐出3萬片口罩、600公升酒精給縣內7家社福機構，幫助他們度過難關。

彰化東北扶輪社今天準備好防疫物資，讓機構人員分流領取，彰化東北扶輪社在社長鐘文亮說，扶輪社致力於社區服務、關懷弱勢不遺餘力，由於5、6月的社團活動停辦，在經費足夠下，針對縣內社福機構進行防疫物資需求調查，捐贈口罩3萬片、75%酒精600公升、漂白水消毒液420公升；另一般物資採購白米1410公斤、其他愛心物資繁雜不一，因此以採買代金由機構自行採買，合計金額76000元整。

捐贈單位包括慈生仁愛院、二林喜樂保育院、萬和喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈恩身障教養家園、慈愛殘障教養院、慈恩庇護農場等，慈生仁愛院指出，這段時間為降低風險，幾乎不接受外界直接送來的物資和捐款，管理上相當嚴謹，但相關防疫物資使用量大，仍有很需要。

這次防疫物資在彰化東北扶輪創社長陳永昌伉儷的人脈協助下順利完成採購，陳永昌說，原本規劃將物資捐給第一線醫護人員，考量到多數醫院目前民間關注多，資源上充足，反而是在疫情下受到衝擊的社福機構需要外界幫忙，近日募款與物資不足下，決定拋磚引玉，希望更多人響應。

疫情 口罩 酒精

延伸閱讀

有人未戴口罩聚賭還有人開直播 彰化首張罰單每人罰6萬

影／守護偏鄉部落 Q版吉祥物擔任豐濱鄉防疫大使

彰化七旬拾荒婦以死威脅拒戴 口罩糾察隊也頭痛

彰化施打首波日捐AZ疫苗 接種率已逾9成

相關新聞

獨／台中市警接種率達94％ 他喊要把手臂留給國產疫苗

台中市警察局6800餘人，其中內外勤警職人員6507人，以內外勤警職人員計算，截至昨天為止已有6168人接種，施打率提高...

水位恢復但疫情未歇 日月潭萬人泳渡「傾向停辦」

一度因乾旱幾乎見底的南投縣日月潭，目前水位已恢復往常，雖然水來了，但全台疫情持續延燒，南投縣府傾向停辦今年9月萬人泳渡日...

社福捐贈銳減 彰化東北扶輪社捐口罩、消毒水助7機構

新冠肺炎本土病例仍持續攀升，許多住宿型社福機構為避免住民返家行蹤無法掌握，增加機構感染風險，多數住民已將近一個月無法回家...

解決台三線淹水 竹山鎮外埔橋改建封閉內線車道

台三線靠近竹山交流道附近地勢低窪，每次豪雨或強降雨，路面嚴重淹水，原因是台三線外埔橋並無排水治理規畫，造成台三線每逢大雨...

孩子拼圖 減少玩手機 訓練專注力

新冠肺炎疫情三級警戒，各學校停課，許多家長因為孩子整天待在家相當頭痛；老師劉靜宜透過小小拼圖，陪2名子女玩出興趣與成就感...

台中防疫消毒門+鞋底消毒夯

疫情緊張，台中市在高鐵、台鐵車站設除菌門，不少派出所、工地也新增消毒門。中國附醫毒物科主任洪東榮說，防疫消毒門搭配口罩、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。