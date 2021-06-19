解決台三線淹水 竹山鎮外埔橋改建封閉內線車道

台三線靠近竹山交流道附近地勢低窪，每次豪雨或強降雨，路面嚴重淹水，原因是台三線外埔橋並無排水治理規畫，造成台三線每逢大雨必淹，公路總局第二區養護工程處規畫外埔橋改建，今天起封閉外埔橋雙向內線車道，改單線通行，預計年底前完成改建，解決台三線多年來淹水問題。

竹山鎮台3線指標227k路段周邊地勢較低，淹水問題困擾居民20多年，公路總局南投工務段提出台3線外埔橋改建計畫，希望徹底改善。之前配合自來水管線遷移暫時停工，已在6月8日復工，預定今年底完成橋梁改建。

公路總局表示，台3線外埔橋跨越野溪，過去未規畫排水治理，遇強降雨匯流坡地排水及路面逕流，野溪河道滿水位時，造成道路側溝排水困難導致車道淹水，而外埔橋長度較上下游河道寬度為小，成為排洪瓶頸。

公路總局第二區養護工程處整合地方意見後，優先改善野溪在外埔橋段排水瓶頸，解決道路與住戶淹水情形，保障行車安全，後續仍需南投縣政府規劃排水系統並整治野溪下游河道，以發揮區域排水功能。