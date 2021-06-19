獨／台中市警接種率達94％ 他喊要把手臂留給國產疫苗
台中市警察局6800餘人，其中內外勤警職人員6507人，以內外勤警職人員計算，截至昨天為止已有6168人接種，施打率提高到94.79%。至於未接種有339人，多為孕婦、身體不適與少數請喪假、陪產假員警，其中一名熱愛健身的警官宣示，「我的手臂要留給國產疫苗」，堅持不接種AZ疫苗。
中央分配台中市7萬3500劑疫苗，台中市警察局造冊內外勤警職人員6507人，有意願的員警已於17日完成施打，根據統計，有6168人接種，施打率為94.79%，有部分員警出現高燒、畏寒、肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉等徵狀，但經過充分休息、補充水分，恢復良好。
市警局指出，有339人未接種疫苗，包含：懷孕女警、經醫生評估身體不適員警、接種疫苗日期碰上喪假、陪產假未能到場施打疫苗員警，另外也有少數員警希望等莫德納疫苗、國產疫苗的同仁。
一名警界高層說，有一名40多歲身強體壯的警官，平日有運動健身習慣，這次沒有接種疫苗，大家好奇直問原因，他大聲宣示，「我的手臂要留給國產疫苗，外國的(疫苗)都不要」，未接種疫苗前他會持續自主健身，維持規律生活，同事誇他是「愛國奇葩」。
第二波24萬莫德納疫苗抵台，昨台中市長盧秀燕為孕婦請命，莫德納屬mRNA疫苗，安全性相對高，守護母嬰安全，希望能讓孕婦優先接種莫德納疫苗。
一名懷孕的內勤女警說，懷孕女警之所以不敢打AZ疫苗，就是擔心國外研究的血栓問題，害怕腹中胎兒受影響，昨天聽到盧市長為孕婦請命，真的希望莫德納疫苗能讓孕婦優先接種，保護母體與胎兒健康。
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