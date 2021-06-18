中央要卡盧秀燕幫鄰長打疫苗 基層里長問：此舉何錯？

台中市長盧秀燕今天宣布，明天起第二批AZ疫苗配發，開始施打，全市1.3萬名鄰長協助市府宣導防疫工作，近期又妥善安排長輩施打疫苗，將安排鄰長打疫苗。消息一出，基層里長晚間爆料，民進黨中央向疫情指揮中心指示，要下公文「擋盧秀燕為鄰長打疫苗，對台中市政策表達反彈，要求台中收回這項命令」。

台中市議會國民黨團副執行長黃健豪說，民進黨就是要「權力一把抓」，不是在第一線協助防疫的丁怡銘都能優先施打，且陳時中部長還親上火線力挺，基層鄰長要協助里長要造冊長輩打疫苗、逐戶發通知單、還要負責關心居家檢疫者，「盧秀燕挺鄰長打疫苗沒錯！」

台中市長盧秀燕18日下午宣布將開放鄰長打疫苗，本周末就與台中市80歲至84歲長輩一併在全市64處快打站打疫苗。

這項政策不少民意代表，給予肯定，包括台中市議員李中、陳清龍都發文肯定，認同「鄰長也是防疫第一線」，他們協助快打、快篩與疫調工作，辛苦又危險，市政府安排利用假日替他們進行疫苗施打，也可以讓他們在有疫苗防護力下，繼續為市民服務。

豐原區社皮里里長涂力旋說，鄰長於第一線發送通知單給長輩，若鄰長沒施打疫苗，容易變成防疫破口，市府開放施打疫苗，讓鄰長有保護力後，對未來發放通知單十分有幫助，會全力支持市府政策。社皮里鄰長林金川也認為，鄰長工作性質特殊，須常常外出，一定要施打疫苗，對防疫有正面幫助。

綠營民代有人支持鄰長打疫苗，有人反對。綠營立委黃國書就製作圖卡，提醒鄰長打疫苗，黃國書辦公室表示，只要疫苗數量夠，鄰長是第一線防疫人員，能打疫苗就打疫苗，沒什麼好反對的。

反對的綠營民代認為，鄰長勞逸不均，有人認真做事，有人閒閒沒事，如果疫苗數量夠，應該優先讓65歲以上長輩都施打。也有人說，盧此舉是在「為選舉綁樁」，記者追問那為何不開記者會批評？綠營民代說，擴大施打率也沒錯，這個批評一體兩面，但真的能多打就多打一針人次，又也不能抹煞有付出的鄰長。

有一名西屯區惠來里的鄰長說，惠來里近2萬人，怎麼可能一個里長搞定？很多東西都要「鄰長」去發送，「我在幫你跑腿、有染疫風險，讓我打疫苗有什麼錯？」

國民黨議員黃健豪說，鄰長是里長指派的「義務職」，怎麼能說是「綁樁」？民進黨籍里長指派的鄰長，也能打到疫苗，盧秀燕的用意就是保護第一線防疫人力，現在是全台疫苗不夠，才會誰能打、誰不能打，疫苗夠還有這個問題嗎？

「被擋、被罵就代表盧秀燕做對了啦！」黃健豪說，一定有人會說，台中市政府會被批是好心肝診所，但鄰長是真的有在幫忙做事，未來也可以想像，中央可能對台中市減少疫苗的分配「懲罰」，剛好讓議員有話題來攻擊台中，沒有打到疫苗的也會怪罪都是因為市長一意孤行。

台中市民政局表示，鄰長平時配合里長督，協助區公所及里辦公處分送市政宣導資料、睦鄰互助、里內環境清潔、緊急災害反映與社會福利、急難救助等工作。

民政局表示，疫情期間更是維持防疫量能的第一線防疫人員，須協助里長發送居家檢疫關護包、注意居家檢疫民眾是否擅離居所，並協助鄰內長輩前往快打站施打疫苗，甚至帶獨居長者前往施打，台中每一里少則幾千人，多則上萬人，配合市府啟動疫苗快打站，為台中防疫貢獻心力。