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日月潭萬人泳渡傾向停辦 南投縣府考量疫情延宕未解封

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
受新冠肺炎疫情未解封影響，南投縣府「傾向停辦」今年的日月潭萬人泳渡活動。本報系資料照片
受新冠肺炎疫情未解封影響，南投縣府「傾向停辦」今年的日月潭萬人泳渡活動。本報系資料照片

受到新冠肺炎疫情無法解封，早該進入報名階段的2021年日月潭萬人泳渡活動，隨著日月潭水位大幅回升，南投縣政府上午首次鬆口，「今年傾向不續辦」，考量全縣醫護人員目前正總動員抗疫中，加上未來全面施打疫苗，將很難調動警消勤務，未來會和教育處及埔里早泳會等承辦開會，如果宣布停辦，將是繼2005年受龍王颱風攪局停辦後，第二次停辦。

日月潭大旱期間，原本神秘的潭底見於世人眼前，大片的大草原景象，更有人戲稱今年「萬人泳渡可能要改為萬人路跑」；但6月起兩波梅雨及午後熱對流雨勢，日月潭水位連日上升，今天746.48公尺，距離滿水位只差2公尺，不但眾多網美打卡的大草原已沉入潭底，連九蛙水情指標也逐步沒入水中。

台電大觀電廠表示，近兩周來，日月潭以每天平均進水500萬公噸的進水量，從上月最低的731公尺，一路攀爬至746.5公尺，水位每天上升50公分，目前儲水率更達87.58%，明天勢必超過9成，預估下周就會達到闊別已久的滿水位。

南投縣政府指出，病毒從4月底起擴散到全台，新冠肺炎疫情更是侵人「防疫淨土」南投縣，確診個案一度來到30個案，讓全縣醫護人員總動員，從院內防疫到社區篩檢、PCR核酸檢測，再到全縣疫苗配發接種，衛生局形容全縣醫護人員早就忙到人仰馬翻，幾乎沒有休假的權利，如果再面對防疫難度更高的萬人泳渡，將很難再調派人力。

南投疫情應變中心副指揮官陳正昇強調，今年南投縣的疫情不同於去年，不能只單靠要求所有報名參加的泳客，事先做好自我健康管理，來確保泳渡的進行，畢竟新冠肺炎病毒傳染的速度，已經超過醫護人員的掌控能力，不得不「傾向停辦」今年的日月潭萬人泳渡。

受新冠肺炎疫情未解封影響，南投縣府「傾向停辦」今年的日月潭萬人泳渡活動。本報系資料照片
受新冠肺炎疫情未解封影響，南投縣府「傾向停辦」今年的日月潭萬人泳渡活動。本報系資料照片

日月潭 新冠肺炎 醫護人員

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