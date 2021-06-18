盧秀燕挺鄰長打疫苗 台中國民黨團：絕對比丁怡銘重要

台中市長盧秀燕今天宣布，明天起第二批AZ疫苗配發，開始施打，全市1.3萬名鄰長協助市府宣導防疫工作，近期又妥善安排長輩施打疫苗，透過各里鄰長需協助訪查統計人數，逐戶發送「接種疫苗通知單」，符合疫苗接種第二類之一線防疫人員資格，將開放鄰長打疫苗。她也為孕婦請命，呼籲中央優先讓孕婦打莫德納疫苗，守護母嬰健康與台灣未來。

不過，國民黨團執行長吳瓊華、副執行長黃健豪說，民進黨執政中央卻透過CDC向台中市表達反彈，要求台中收回這項命令，這是要展現做圖卡的價值比做實事的人還重要嗎？不是在第一線協助防疫的丁怡銘都能優先施打，且陳時中部長還親上火線力挺，盧秀燕挺鄰長打疫苗沒錯！

台中市議會國民黨團18日晚間發聲明稿，黨團力挺市長盧秀燕讓鄰長周末施打的政策，也贊同讓孕婦優先施打莫德納疫苗的呼籲。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，台中85歲以上長輩施打率62％，他們能順利施打疫苗，都是鄰長在第一線發放通知單，無怨無悔、身先士卒，他們的比起躲在辦公室做圖卡的丁怡銘，重要與風險都高上許多，讓他們優先施打，更能讓後續防疫工作順利進行。

陳政顯說，台中市還要推「到宅施打」，里鄰長也要協助，他們勞苦功高，絕對符合第二類之一線防疫人員資格，支持「媽媽市長」盧秀燕貼心的政策，挺鄰長打疫苗。

台中市議會國民黨團表示，在烈日下奔波的鄰長們，以及懷孕的孕婦們，絕對比做領高薪的丁怡銘重要，如果民進黨高官與民意代表認為鄰長不是防疫第一線，請他們當面去跟全國的鄰長們說。