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弘文中學捐款台中慈濟醫院 為醫護防疫打氣

中央社 / 台中18日電

疫情嚴峻，弘文中學教師發起捐款，今天帶著善款與教師子女手繪的「疫情退散」打氣圖卡前往台中慈濟醫院捐出，對醫療人員為防疫付出表達尊敬與感謝，期盼疫情早日過去。

位在台中市潭子區的弘文中學鄰近台中慈濟醫院，校方見新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，醫護人員堅守第一線防疫工作，日前在線上導師會議時，發起教職員捐款支援醫護。

弘文中學董事長廖勝揮、校長張輝政今天與教師代表前往台中慈濟醫院，捐出教職員工的防疫捐款新台幣13萬5000元，並送上教師子女繪製的「疫情退散」打氣圖卡，院方由院長簡守信、副院長王人澍受贈並回贈感謝狀。

張輝政表示，教職員工自願捐出端午節禮金，是表達對醫療人員為防疫付出的尊敬與感謝，傳達溫馨鼓勵，希望教育與醫療單位在不同崗位付出，期盼疫情能早日過去。

另外，校內一名年輕女教師先前曾因病引發多重器官衰竭，在台中慈濟醫院輾轉進出加護病房，生死掙扎105天後，終於順利出院。她有感住院期間，見證醫療團隊接力治療，護理師用心照護，如今重獲生機，雖還要洗腎，仍在與家人商量後，將保險理賠金湊滿100萬元後捐贈醫院。

簡守信說，獲得教育界的鼓勵滿心感動，期許醫療團隊把教師們的感謝、期許與支持，落實到醫療現場，不只是責無旁貸的防疫，更要精進醫療照護能力，成為守護生命與健康的堡壘。

疫情 慈濟 捐款

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