彰化施打首波日捐AZ疫苗 接種率已逾9成

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，彰化縣衛生局今天指出，15日起為縣內75歲以上長輩等族群施打，截至目前中央首波配發彰化縣的3萬7000劑AZ疫苗已施打3萬5610劑，接種率已逾9成。

彰化縣衛生局表示，15日起動員衛生所及縣內各醫院醫師及護理師，為縣內75歲以上長輩、長照中心工作人員及從事長照的居家服務員等族群施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗；經統計，中央配發的3萬7000劑AZ疫苗已施打3萬5610劑。

其中，員林市宏仁醫院的醫師及護理師今天也前往永靖鄉福興國小，幫長照機構工作人員施打疫苗，護理師需穿上密不透風防護衣，戴上面罩與口罩，頂著攝氏30多度的高溫，即使汗如雨下，還是盡心盡力幫長照工作人員施打疫苗，一點都不喊苦。

衛生局指出，明天起將為縣內90歲以上長輩施打疫苗，目前縣內90歲以上長者有8810人，將先為其中3373人施打疫苗，各鄉鎮公所村里長今天起會發送接種通知單，請長輩依通知單上時間前往接種疫苗。

衛生局表示，為因應未來有更多民眾需要接種疫苗，衛生局也招募社區COVID-19疫苗接種醫護大隊，招募對象為現職或退休醫師、護理人員，協助診療評估及疫苗注射等事宜，有意願者可向彰化縣衛生局聯絡。