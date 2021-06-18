彰化大佛留住「嘉玲」3天了！王惠美：是逗點不是句點

彰化縣冠肺炎到今天已連3天零確診，仍維持今年的251例，令縣民歡呼不已。對於中央又撥下來約2600劑AZ疫苗，彰化縣長王惠美說，將安排90歲以上長者在明天施打，另也正在調查85歲以上長者接種意願，都採預約，避免群聚，村里幹事和村里長會通知預約的長者何時前往接種。

彰化縣在連兩天「嘉玲」後，民眾都在期待今天下午由縣長王惠美主持的防疫記者會，能再宣布第3天「嘉玲」的好消息，在如願後，都十分欣喜，在網路廣傳，有網友說：「大佛留住嘉玲了，真好。」王惠美呼籲，防疫仍不可鬆懈，只是逗號不是句號，拜託大家要守住防疫新生活，不要群聚，有症狀一定要做採檢。

王惠美說，今天彰化縣新增病例0例，累積確診人數251人，居家隔離人數498人，完成篩檢人數4萬4762人，陽性率為0.56%，累計居家隔離人數2882人，平均每位確診者居家隔離人數11人，所有相關的傳染鏈所匡列的接觸者還有498位，等到所有接觸者解除隔離，就是這些傳染鏈都斷了。

針對疫苗接種問題，王惠美表示，這次中央核撥的3萬7000劑疫苗，至今已經施打了3萬5610劑，完成率是96%，實際執行緊急救護的第一線人員接種率已達到100%，接下來中央又撥下來約2600劑，將安排90歲以上長者在明天上午8點施打，目前已經做完調查完成列冊，全縣共有8810人，安排接種疫苗者有3373人。下一波85歲以上的長者接著規畫開始施打，今天起已請各鄉鎮市公所村里長詢問疫苗接種意願。

衛生局長葉彥伯說，雖然是連3天0確診，新冠肺炎病毒沒有想像中這麼好處理，現在是病毒隱藏的潛伏期，在病毒還沒完全消滅之前，需要用許多方法將可能隱藏的感染鏈找出，還是要隨時做準備好應變，以備下一波疫情來臨的突襲。新冠肺炎病毒最終的解決方案就是施打疫苗，有關接種疫苗，請大家依照接種順序配合接種疫苗。

彰化縣這波在為75以上老人施打疫苗，16日出現一例85歲個案疑因疫苗接種不良事件死亡。葉彥伯說 ，這一、兩天並沒有重大的疫苗接種不良事件新增的個案發生，也沒有死亡個案的通報，今天疫苗施打情況還是維持在穩定的狀態。