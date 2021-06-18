兄弟姐妹共用電腦上課好煩惱 企業慨捐平板助國小學子

疫情期間各校採線上教學後，有些家庭同時有2、3個兄弟姐妹，家中卻只有一台電腦，造成學生無法同時線上教學，彰化縣議員蕭淑芬引薦田統企業公司捐贈平板電腦80台給田中區共8所學校，三潭國小校長蕭明輝說，很感謝企業界捐電腦，將優先給弱勢家庭學子使用。

在縣議員蕭淑芬引介下，田統企業責人陳俊銘的母親陳吳佩芬今天捐出80台平板電腦將給田中區的三潭、東和、湳雅、橋頭、朝興、舊社、二水、源泉等8所國小，上午在三潭國小由各校校長代表受贈。

三潭國小校長蕭明輝說，校方在停課期間採線上教學，由於鄉村地區許多家庭家裡頂多一台電腦，有的兄弟姐妹得共用電腦線上教學相當困擾，校方已借出35台平板電腦給學生使用，此次可以再分配到10台，由於部份弱勢家庭或隔代教養家庭學生極缺電腦，且學校借出的平板電腦有的比較老舊，上網速度較慢，目前電腦還是呈現不足情形，很感謝企業界能捐助。

陳俊銘說，母親總是告訴他要善盡企業責任，當他得知各校遠距教學後，許多學生缺電腦，上個月他就開始採購平板電腦，但發現到處都缺貨，所以乾脆買下高階的平板電腦，讓學子可以快點拿到平板好好上課。