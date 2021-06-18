百年台中市役所 文資處線上徵求經營團隊進駐
擁有古典風格圓頂的「台中市役所」是舊城區中極具指標性的歷史建築，台中市文化資產處即日起至7月30日上網公告「歷史建築台中市役所營運移轉案」，公開徵求優質民間團隊進駐，鼓勵有意願的業者能提出兼具創意、發揮文資價值的營運方式，讓台中市役所風華再現。
台中市役所位於西區民權路與市府路口，周邊除有台中州廳、刑務所官舍群，還有多棟歷史建築和古蹟，興建於日治時期明治44年（西元1911年），融合西洋古典主義和仿巴洛克風格，古典式圓頂特別引人注目，是台中第一棟鐵筋混凝土建築，也是當時的行政官署。
市役所後方的「公設質舖倉庫」興建於1922年，是目前國內極少數日治時期的公營當舖，這兩棟歷史建築文資處曾委託民間單位營運至今年1月。
文資處表示，這次公告盼營運團隊提出多元使用方案，既可保有歷史建築的特色與氛圍，引進展演或體驗式活動、也可開發特色餐飲和文創商品，也期待營運團隊未來能串聯周邊的台中州廳、大屯郡役所、刑務所官舍群和在地產業資源，以文化帶動整個街廓商機和發展。
台中市文化局表示，目前市府已投入超過10億元經費推動台中文化城中城歷史空間再造計畫，藉由歷史空間活化再生，打造具國際知名度的歷史文化園區。
這委託營運範圍包含台中市役所、公設質舖和戶外小庭園，總樓地板面積1356平方公尺（約410坪），內部設有裝卸貨的臨停空間，也增建可使用明火的廚房，臨市府路側則有升降梯，方便民眾和工作人員使用。
文資處指出，近年市府陸續完成7處文資修復及委外活化營運，包含歷史建築「台中刑務所演武場」結合傳統武藝與茶藝傳承，市定古蹟「台灣府儒考棚」推出創意策展空間搭配咖啡茶飲，還有清水牛罵頭遺址文化園區、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群、摘星山莊、台中放送局和頂街派出所，均吸引許多外縣市民眾到場參訪，親身體驗古蹟與歷史文化的生活氛圍。
更多歷史建築台中市役所營運移轉案資訊，可至財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站及台中市文化資產處網站查詢。
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