百年台中市役所 文資處線上徵求經營團隊進駐

擁有古典風格圓頂的「台中市役所」是舊城區中極具指標性的歷史建築，台中市文化資產處即日起至7月30日上網公告「歷史建築台中市役所營運移轉案」，公開徵求優質民間團隊進駐，鼓勵有意願的業者能提出兼具創意、發揮文資價值的營運方式，讓台中市役所風華再現。

台中市役所位於西區民權路與市府路口，周邊除有台中州廳、刑務所官舍群，還有多棟歷史建築和古蹟，興建於日治時期明治44年（西元1911年），融合西洋古典主義和仿巴洛克風格，古典式圓頂特別引人注目，是台中第一棟鐵筋混凝土建築，也是當時的行政官署。

市役所後方的「公設質舖倉庫」興建於1922年，是目前國內極少數日治時期的公營當舖，這兩棟歷史建築文資處曾委託民間單位營運至今年1月。

文資處表示，這次公告盼營運團隊提出多元使用方案，既可保有歷史建築的特色與氛圍，引進展演或體驗式活動、也可開發特色餐飲和文創商品，也期待營運團隊未來能串聯周邊的台中州廳、大屯郡役所、刑務所官舍群和在地產業資源，以文化帶動整個街廓商機和發展。

台中市文化局表示，目前市府已投入超過10億元經費推動台中文化城中城歷史空間再造計畫，藉由歷史空間活化再生，打造具國際知名度的歷史文化園區。

這委託營運範圍包含台中市役所、公設質舖和戶外小庭園，總樓地板面積1356平方公尺（約410坪），內部設有裝卸貨的臨停空間，也增建可使用明火的廚房，臨市府路側則有升降梯，方便民眾和工作人員使用。

文資處指出，近年市府陸續完成7處文資修復及委外活化營運，包含歷史建築「台中刑務所演武場」結合傳統武藝與茶藝傳承，市定古蹟「台灣府儒考棚」推出創意策展空間搭配咖啡茶飲，還有清水牛罵頭遺址文化園區、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群、摘星山莊、台中放送局和頂街派出所，均吸引許多外縣市民眾到場參訪，親身體驗古蹟與歷史文化的生活氛圍。