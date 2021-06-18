台中13期重劃區施工 永春東二路全線車道封閉45天

台中市推動「13期市地重劃區」目前已完成大部分面積開發，配合工程需要，6月21日起至8月4日將在永春東二路（環中路五段至楓樂巷段）雙向車道進行全線封閉施工，預計維持45天，期間請用路人提早規劃改道路線或使用替代道路，保持順暢交通。

台中市地政局長吳存金表示，此案將永春東二路施作路基高程抬升70至80公分（長約18公尺）工程，永春東二路雙向車道將因施工全線封閉，期間將依交維計畫進行車流引導作業，來往南屯市區或烏日方向之車輛，可改道行駛黎明路一段或永春東三路分散車流以維持交通順暢。

未來「13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程」在永春東二路完成路基高程調整後，也將一併改善永春東二路低窪路段（環中路五段至楓樂巷）因短延時強降豪雨造成積水問題，提升道路品質、提供行人舒適通行空間。