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台中13期施工 21日至8月4日永春東二路這1段全線封閉

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市地政局說明，永春東二路（環中路五段口至楓樂巷口）配合工程需要，6月21日起至8月4日，雙向車道全線封閉施工。圖／台中市政府提供
台中市地政局說明，永春東二路（環中路五段口至楓樂巷口）配合工程需要，6月21日起至8月4日，雙向車道全線封閉施工。圖／台中市政府提供

台中市地政局今天說，市府推動13期市地重劃區完成大部分面積開發，配合工程需要，6月21日起至8月4日，永春東二路（環中路五段口至楓樂巷口）雙向車道全線封閉施工，請用路人提早改道或使用替代道路。

地政局長吳存金說，配合13期市地重劃，永春東二路長約18公尺路段將施工，抬升路基70至80公分，施工期間該路段雙向車道全線封閉，並依交維計畫車流引導，來往南屯市區或烏日方向的車輛，可改道行駛黎明路一段或永春東三路。

吳存金說明，未來13期市地重劃區環中路西側拓寬20米工程，在永春東二路完成路基高程調整後，也將一併改善永春東二路低窪路段（環中路五段至楓樂巷）因短延時強降豪雨造成積水問題，提升道路品質、提供行人舒適通行空間。

地政局提醒用路人，工程施作期間，行經封閉改道區域時請減速慢行，以維行車安全，並請遵照施工管制人員及安全設施指示循序漸進，也可收聽警察廣播電台FM94.5瞭解最新路況，如對改道方式有疑問或建議，也歡迎撥打台中市民一碼通專線1999洽詢。

台中市地政局說明，永春東二路（環中路五段口至楓樂巷口）配合工程需要，6月21日起至8月4日，雙向車道全線封閉施工。圖／台中市政府提供
台中市地政局說明，永春東二路（環中路五段口至楓樂巷口）配合工程需要，6月21日起至8月4日，雙向車道全線封閉施工。圖／台中市政府提供

台中市 重劃區

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