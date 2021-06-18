在家防不外出 路邊停車收費進帳縮水5成以上廠商叫苦

民眾在家防疫減少外出，導致路邊停車收費績效急速下降，員林市路邊停車收費收入減少一半，北斗鎮路邊停車收費收入縮水75%，承包經營廠商叫苦不迭，員林市公所認為發生疫情是不可抗力因素，無這方面績效考核，北斗鎮公所將研議規定因應突如其來的疫情。

員林市畫設921個路邊收費停車格，根據市公所今天調查，疫情發生前，員林市路邊停車收費今年1到4月每月平均收入約240萬元，本土疫情5月爆發，每月平均收入約110-120萬，銳減50%。

北斗鎮畫設656個路邊收費停車格，今年5月1日起實施路邊停車收費，不到半個月，疫情管制拉升到第三級，北斗鎮街道冷清，5月1日至13日每天停車輛次為1200輛次至1300輛次，第三級警戒之後，急遽下降到400輛次，每輛次以每小時20元計算，承包營運的廠商損失可觀。

員林市公所表示，市公所委託經營路邊停車收費，對廠商維持例行性考核，例如服務態度不佳、開單錯誤等有罰則規定，至於疫情造成的停車收費減少並無考核規定。

北斗鎮公所表示，北斗剛開始實施路邊停車收費，原則上委外營運一年一約，視績效等成績作為續約標準，突發本土疫情影響營運不在當初考核規範之列，鎮公所知道廠商目前經營困難，將討論後作再決定。