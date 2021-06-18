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購買千萬疫苗 政院授權了！除了郭台銘 台積電也加入

中市7.35萬劑AZ疫苗 施打率百分百

中央社 / 台中18日電

台中市獲中央配發7萬3500劑AZ新冠肺炎疫苗，開放前六類人員施打，台中市長盧秀燕今天表示，這波分配的疫苗已於昨日全數施打完畢，完成率100%。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台中市獲中央分配7萬3500劑AZ疫苗，開放前六類人員施打（其中第六類因數量不足，優先提供85歲以上長者施打）。

盧秀燕上午到西屯區視察到宅施打疫苗時接受聯訪指出，根據衛生局的統計資料顯示，13日開放給第一至第五類人員接種後，加上15日開放給85歲以上長者施打，截至昨日為止，共施打了7萬6967人（1瓶疫苗約可施打10至12人）。

盧秀燕並說明連日來施打數量，包含13日、14日共施打1999人；15日施打2萬3242人；16日施打2萬9690人；昨日施打2萬2036人。中央分配給台中市的7萬3500劑AZ疫苗全數達標，顯示民眾施打意願高。

此外，中央撥配台中的第二波共3萬7200劑AZ疫苗，市府指出，昨日已配達台中，預計在週六（19日）、週日（20日）兩日上午開放80歲至84歲長者與70歲至79歲原住民長者接種，市府已完成造冊，並透過里鄰系統投遞「施打疫苗通知單」，長輩無須另外申請或預約，前往指定快打站即可接種疫苗。

民政局指出，因氣象預報週末可能下大雨，台中各快打站均已事先架設活動式棚架，方便長者及家屬行動，如有行動不便長者，也會增加工作人力協助攙扶，引導長者進入快打站，減少降雨帶來的不便。

AZ疫苗 台中市 新冠肺炎

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