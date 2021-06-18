因新舊系統轉換 彰化7月將沒有YouBike可騎

彰化縣公共自行車YouBike1.0系統與微笑單車股份有限公司契約到6月30日期滿，預定9月1日正式移交給運點科技股份有限公司營運，在從7月1日起因進行系統切換，彰化縣政府城觀處長田飛鵬說，彰化縣公共自行車YouBike將約有1個月時間，停止營運。

彰化縣政府城觀處長田飛鵬說，因微笑單車YouBike1.0系統伺服器目前全台約有七、八個縣市全部集中在一起，彰化縣則是全台第一個契約到期的縣市，並更換營運商，因此在系統轉換期間，為維持正常營運，微笑單車必須在彰化縣另組獨立的新伺服器，並訂6月22日切換系統，6月23日至6月30日除不提供跨縣市借還車服務與補扣款作業外，將正常營運。

田飛鵬說，不過從7月1日起，將針對微笑單車此一新的伺服器系統進行測試，彰化縣公共自行車YouBike1.0系統將再暫停營運，並由運點科技公司與第三方的悠遊卡股份有限公司與一卡通票證股份有限公司等，進行軟硬體系統測試，由於約有1000多停車柱，約需要2到3周時間逐區測試，以確保扣還款無誤， 縣府希望時間不要超過7月底，在此銜接期間，彰化縣公共自行車YouBike將停止營運。

彰化縣公共自行車YouBike預定7停止營運期間，正值學生放暑假，加上疫情期間，使用比較少，可減少對民眾的不便。

田飛鵬說，從9月1日起，彰化縣公共自行車由運點 MOOVO系統及車輛接手，所使用的GPS並陸續上線後，YouBike1.0系統即會逐步撤換，在未完全建置前，仍由原系統短期營運。至於傳出運點 MOOVO的車輛使用的晶片，也受全球晶片供貨不足影響，田飛鵬說，依他所知供貨不受影響。