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員警防疫辛苦了！企業相挺捐太平2派出所防疫消毒門

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市新平派出所、太平派出所獲捐「防疫消毒門」，執勤員警使用覺得安心不少。記者趙容萱／翻攝
台中市新平派出所、太平派出所獲捐「防疫消毒門」，執勤員警使用覺得安心不少。記者趙容萱／翻攝

台中市警局太平警分局警友辦事處副主任、新平派出所顧問李清山有感於疫情仍不明朗，為了挺第一線協助防疫的員警，捐贈新平派出所、太平派出所等二處派出所「防疫消毒門」。不少使用過的員警認為，多了一層保護，執勤也安心不少。

李清山說，他經營鈑金設計及製造，近期看到新聞常常接收到警察弟兄不幸確診的訊息，忽然想到自己公司就可以製造一套消毒防疫門的設備給第一線員警使用，透過兩派出所所長的協助之下裝設完成，讓員警在辛苦防疫的同時，也能多一層保護。

基層員警表示，出勤時雖有戴口罩等做足防護，尤其是協助支援防疫、疫調勤務時，難免擔心防護做的不周全，派出所門口增設「消毒防疫門」，多一道手續、多一分保障，減少被傳染風險。

太平警方表示，非常感謝警友辦事處副主任李清山的支持，在新平、太平兩派出所設置噴霧式消毒防疫門，讓同仁執勤時進出駐地時，能進行全身消毒，將自身健康及執勤安全列為首要重點。防疫期間，也呼籲民眾配合政府相關防疫政策，做好本身防疫措施，進而保障他人的安全。

台中市新平派出所、太平派出所獲捐「防疫消毒門」，執勤員警使用覺得安心不少。記者趙容萱／翻攝
台中市新平派出所、太平派出所獲捐「防疫消毒門」，執勤員警使用覺得安心不少。記者趙容萱／翻攝
台中市新平派出所、太平派出所獲捐「防疫消毒門」，執勤員警使用覺得安心不少。記者趙容萱／翻攝
台中市新平派出所、太平派出所獲捐「防疫消毒門」，執勤員警使用覺得安心不少。記者趙容萱／翻攝
台中市新平派出所、太平派出所獲捐「防疫消毒門」，執勤員警使用覺得安心不少。記者趙容萱／翻攝
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警察 疫情

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