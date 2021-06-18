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南投疫情連8天「＋0」 環保局啟動後續消毒確保安全
南投縣新冠肺炎疫情連8天「嘉玲」好消息，民眾緊繃的心情稍微安心，為了確保公共場所安全，南投縣環保局與13鄉鎮市公所清潔隊仍持續消毒，負責清潔隊員最辛苦，環保局提供防護衣、口罩、面罩等防疫物資確保清潔隊員安全，也請民眾做好居家環境消毒，維護得來不易的防疫成果。
南投縣環保局表示，從5月國內爆發群聚感染，環保局和各公所清潔隊配合南投縣防疫指揮中心，共同執行確診者足跡周邊消毒工作，針對人潮聚集熱區，包括夜市、市場、商圈、及量販店及其他營業場所及公車站、學校、洽公機關等公共場所預防性環境消毒作業，各鄉鎮市公所清潔隊依排程展開轄區大消毒。
環保局長方信雄說，清潔隊員還要負責確診者足跡和公共場所消毒，除了要全副裝備保護自身，在高溫悶熱的環境下消毒，對身心都是考驗。環保局每天和清潔隊保持聯繫，全面盤點防疫物資及人員整備情形，如有防疫物資不足部分，環保局將全力支援，已發放1000桶漂白水、3000件防護衣、25000片醫療級口罩、500盒手套及123件防護面罩。
南投縣疫情連日「嘉玲」，但仍不能掉以輕心，將持續公共所場所消毒。方信雄也提醒民眾，加強居家環境消毒，以濃度5%漂白水約40西西，加水至2公升混合，清潔家中地面、桌椅、電話筒、水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，進行擦拭，除了確保居家安全，配合清潔隊員加強環境消毒，共同守護南投縣疫情安全。
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