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台中不只台鐵、高鐵有防疫門！莊競程服務處、工地也裝

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委莊競程位於台中市北屯路服務處裝設了「防疫抗菌門」，加強防疫功能。圖／立委莊競程提供
立委莊競程位於台中市北屯路服務處裝設了「防疫抗菌門」，加強防疫功能。圖／立委莊競程提供

台中不只台鐵、高鐵站有「防疫消毒門」！包括立委莊競程服務處、久樘開發旗下5處工地也都有裝設「防疫門」。

莊競程說，最近疫情有趨緩現象，不過，疫情瞬息萬變，不敢鬆懈。位於北屯區北屯路上的服務處在美峰企業社董事長傅欽福捐助下，設置了「防疫抗菌門」，加強防疫功能。

莊競程指出，北屯路的服務處除備有酒精噴槍、額溫槍、實名制等防疫措施外，最近還添了道「防疫抗菌門」，只要有人通過，門上的7個噴頭便會齊發約5秒時間的次氯酸水，從頭到腳幫民眾消毒一番。，把穿越該門的人頭髮、衣服、隨身物品統統直接噴灑消毒。

傅欽福說，5月中旬，疫情嚴峻，興起開發簡易型全身防疫抗菌門的構想，經過一個月的構思，全身噴霧型防疫門終於完成，率先捐立委莊競程服務處使用。「防疫抗菌門」使用次氯酸水，嚴禁使用酒精或漂白水，避免因揮發造成危險、傷害皮膚。

久樘開發說明，自創的「消毒隧道」是結合2台大型消毒噴霧機與地面鞋底消毒通道，加上四面包覆的防水布隧道，讓噴霧消毒的效果更全面徹底。目前久樘開發旗下5處工地都有設置「消毒隧道」，所有人員進入工區除了遵守實聯制登記、量測體溫、手部酒精消毒、配戴口罩之外，多一道全身隧道消毒防護。

久樘開發旗下5處工地都有設置「消毒隧道」。圖／業者提供
久樘開發旗下5處工地都有設置「消毒隧道」。圖／業者提供
立委莊競程位於台中市北屯路服務處裝設了「防疫抗菌門」，加強防疫功能。圖／立委莊競程提供
立委莊競程位於台中市北屯路服務處裝設了「防疫抗菌門」，加強防疫功能。圖／立委莊競程提供
久樘開發旗下5處工地都有設置「消毒隧道」。圖／業者提供
久樘開發旗下5處工地都有設置「消毒隧道」。圖／業者提供

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