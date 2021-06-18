台中不只台鐵、高鐵有防疫門！莊競程服務處、工地也裝

台中不只台鐵、高鐵站有「防疫消毒門」！包括立委莊競程服務處、久樘開發旗下5處工地也都有裝設「防疫門」。

莊競程說，最近疫情有趨緩現象，不過，疫情瞬息萬變，不敢鬆懈。位於北屯區北屯路上的服務處在美峰企業社董事長傅欽福捐助下，設置了「防疫抗菌門」，加強防疫功能。

莊競程指出，北屯路的服務處除備有酒精噴槍、額溫槍、實名制等防疫措施外，最近還添了道「防疫抗菌門」，只要有人通過，門上的7個噴頭便會齊發約5秒時間的次氯酸水，從頭到腳幫民眾消毒一番。，把穿越該門的人頭髮、衣服、隨身物品統統直接噴灑消毒。

傅欽福說，5月中旬，疫情嚴峻，興起開發簡易型全身防疫抗菌門的構想，經過一個月的構思，全身噴霧型防疫門終於完成，率先捐立委莊競程服務處使用。「防疫抗菌門」使用次氯酸水，嚴禁使用酒精或漂白水，避免因揮發造成危險、傷害皮膚。