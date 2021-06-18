台中接種後死亡共6死沒緩打潮！ 盧秀燕：疫苗100%打完

中央配給台中市第一波7.35萬劑日本AZ疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，開打後台中有6人在接種後死亡。台中市長盧秀燕今天上午受訪時說，此波疫苗在昨天全數施打完畢，完成率100%，顯示民眾施打意願高。市府指出，疫苗開打前，市府已事前做好演練整備，昨日全數打完，進度符合預期。

台中市有六例在接種完AZ疫苗後死亡，包括南屯區90歲阿茲海默症病史老婦人、94歲西區阿茲海默症老翁、81歲豐原男洗腎病患、69歲大雅洗腎女病患，69 歲大里居家洗腎男病患，以及60歲護理之家癌症患者。

台中市衛生局說明，60歲護理之家癌症患者經醫師判定與接疫苗無關，其他五例，為釐清死亡原因與疫苗相關性，將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如經審議後確定因預防接種致死者，最高將給付600萬元救濟金。

盧秀燕說，根據衛生局的統計資料顯示，6月13日開放給第一至第五類人員接種後，加上6月15日開放給85歲以上長者施打，截至昨日為止，共施打了76967人（一瓶疫苗約可施打10至12人），包含13日、14日共施打1999人；15日施打2萬3242人；16日施打2萬9690人；昨日施打2萬2036人。中央分配給台中市的7萬3500劑AZ疫苗全數達標，顯示民眾施打意願高。

此外，中央撥配台中的第二波共3萬7200劑新冠肺炎AZ疫苗，昨日已配達台中，此批疫苗預計在本週六（19日）、週日（20日）兩日上午開放80歲至84歲長者與70歲至79歲原住民長者接種，市府已完成造冊，並透過里鄰系統投遞「施打疫苗通知單」，長輩無須另外申請或預約，前往指定快打站即可接種疫苗。