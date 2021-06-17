被總統的話感動 8旬婦忍打針恐懼勇敢接種疫苗

台中市87歲的陳照，因為從小怕打針，從未接種過流感疫苗，15日她看到總統蔡英文喊話「卡緊去注射」，內心感動，她忍住打針的恐懼，今天在兒子陪同下完成疫苗接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，日本捐贈124萬劑AZ疫苗，台中市首波獲配7萬3500劑，15至17日為3萬6000名85歲以上長者施打疫苗。

87歲的陳照因為怕打針，每年接種流感疫苗時，儘管家人不斷勸說，她仍是斷然拒絕。日前她看到總統蔡英文用台語叮囑老人家、慢性病患者，若感染到病毒，會變嚴重，甚至會死亡，「卡緊去注射」，她內心深受感動，今天在兒子陪伴下，到清水國小快打站完成疫苗接種。

陳照的兒子、台中市議員楊典忠指出，上週家人詢問是否願意接種新冠肺炎疫苗，媽媽還斷然拒絕，後來看到蔡總統談話，竟讓她改變心意了。

陳照表示，從小到大因為害怕打針，所以都沒有打過疫苗，前天看到蔡總統親自在電視拜託每位老人家趕快打疫苗，讓她覺得非常感動，連總統都特別關心老人家打疫苗，「打針的痛算什麼呢」，所以才改變心意要打疫苗。