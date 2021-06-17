台中接種疫苗後4死出現緩打潮？老人接種62%稍有影響

中央配給台中市第一波7.35萬劑疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，開打後台中有4人在接種後死亡，是否出現長者緩打潮？台中市新聞局長黃國瑋說，台中第六類85歲以上長者前二天接種1萬7098萬劑，今天到中午打5307劑，加起來為2萬2405人，施打率62%。是否有出現緩打潮？若就今天中午打了5307劑，而前二天都打了7000劑左右，是稍微有影響。

台中市長盧秀燕說，台中市有四人在接種疫苗後過世，她感到不捨與難過，很多民眾因此對於施打疫苗出現掙扎、猶豫。到底AZ疫苗打完後，與死亡關連性是什麼？有什麼疑慮、安不安全？把要不要打疫苗的評估工作加諸在民眾、醫護身上太過沈重，過去有很多討論，但都莫衷一是，如果全國都有通報案例，盼中央趕快釐清接種AZ疫苗與死亡之間的關聯性，讓人民安心、醫護人員沒有後顧之憂。

衛生局長曾梓展說明，疫苗接種後不良反應通報系統共通報83案，台中市有4人死亡，其中一人為癌末患者經醫師判定死因與接種疫苗無關沒有通報外，其他三例已通報，另有三名20多歲年輕女子因不良反應住院中。

他說，接種新冠疫苗出現不良反應通報第一例為南屯區90歲阿嬤，有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近三個月先後因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，15日上午接種AZ疫苗後出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，晚間送急診，抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效，個案亦有進行COVID-19快篩，結果為陰性，急診醫師已向陪同就醫的家人說明。

第二例為西區94歲阿公，有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，15日上午接種返家，16日早上家人發現已無生命跡象。

第三例為今日新增死亡案例，81歲豐原區男性，在豐安醫院規律洗腎，昨日曾施打AZ疫苗，因呼吸衰竭已插管，初步診斷急性心肌梗塞，今日上午6時30分醫院宣布死亡。

此外，另有一位住在護理之家的60歲男子，有腎臟癌及糖尿病病史，15日下午接種AZ疫苗後，於16日凌晨出現不適症狀，送醫後仍不幸死亡，現場醫師判定死因為重症引發急性呼吸衰竭，與施打疫苗無關，故此案未提報中央。

曾梓展說，為釐清死亡與疫苗的相關性，除了醫師判定1例已確定與疫苗無關，其餘3例已通報中央，將由衛生局協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。