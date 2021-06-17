南投第二批AZ疫苗86歲以上長者優先 通知單明挨戶送達

因首批AZ疫苗接種方案被縣民罵到臭頭，南投縣長林明溱順應民意，將下午剛到貨的1萬零300劑AZ疫苗，重新動員民政戶政、衛生系統清查，全部改由村里鄰長送達，最慢明天會將疫苗接種通知書，通知到尚未接種疫苗的縣內86歲（原住民76歲）以上長者手裡，安排優先施打。

縣長林明溱表示，再差3人，全台新冠肺炎死亡人數就要達到500人了，希望藉由這兩批第六類接種對象打完後，全縣65歲以上老人的疫苗覆蓋率可達53%，對縣內高齡長輩形成一道保障，為避免群聚及長輩苦候，通知單施打排程以小時為單位，籲請接獲通知的長輩依通知準時到指定地點，就能獲得最快速妥善的疫苗接種服務。

南投縣政府表示，第二批AZ疫苗以86歲（原住民76歲）以上長者優先，動員縣內所有第一線提供接種服務及通知的醫護人員及鄉鎮公所村里長，強調只要符合這批次施打資格的長輩，都應獲得更彈性及周延的接種服務，希望縣民能安心放心，不再因擔心搶不到，而又出現大排長龍的場面。

衛生局指出，目前第二批AZ疫苗已抵達縣府冷藏庫保存，而新的接種通知單列冊時已排除第一波施打者，並採分齡、分眾、分流方式辦理社區接種，但因疫苗還無法滿足全民施打需求，只能優先供86歲（原住民76歲）以上長者接種，分齡、分流施打，於6月19、20日本周六、日，在13鄉鎮市設置大型疫苗接種站全面接種。