「安心即時上工」資格放寬 台中逾千工作機會持續招募
台中市勞工局今天說，為協助受疫情影響的打工族或減班休息的勞工增加收入，持續辦理「安心即時上工計畫」，截至今年5月，逾1800人順利上工，今年6月釋出近1200個工作機會，經向中央爭取上工資格放寬，經勞動部通過，明起將公告資格放寬，上工期也從6個月延長到12個月，最高可領取15萬3600元，歡迎民眾把握機會。
勞工局長張大春說明，「安心即時上工計畫」今年6月在台中一口氣釋出衛生局、環保局、各區公所、戶政事務所、衛生所等逾千個防疫工作機會，協助許多民眾順利上工。
張大春指出，勞工局在服務過程中發現，部份市民因不符合「向公立就業服務機構申請登記當日前一年內，具勞工保險或就業保險的投保紀錄者」的規定而無法申請，因此向中央建議放寬資格。
張大春說明，勞動部明日將公告資格條件放寬為「年滿15歲國民，或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民」皆可申請，且上工時間由6個月延長到12個月，而曾參加安心即時上工6個月的民眾，仍可再申請參加6個月的工作機會。
張大春指出，安心即時上工計畫將持續受理報名到職缺額滿為止，進用人員每月最多可服務80小時，每小時160元，每月最高可領取1萬2800元工作津貼，最長可領取12個月。詳情可上就服處網站（https://www.eso.taichung.gov.tw/）查詢，或電洽台中市就業服務處04-22289111分機36200、豐原就業服務站04-25271812或沙鹿就業服務站04-26231955。
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