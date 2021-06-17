快訊

最快3小時死亡！台灣接種AZ後血栓發生率曝光

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

「安心即時上工」資格放寬 台中逾千工作機會持續招募

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局今天說，為協助受疫情影響的打工族或減班休息的勞工增加收入，持續辦理「安心即時上工計畫」，截至今年5月，逾1800人順利上工，今年6月釋出近1200個工作機會，經向中央爭取上工資格放寬，經勞動部通過，明起將公告資格放寬，上工期也從6個月延長到12個月，最高可領取15萬3600元，歡迎民眾把握機會。

勞工局長張大春說明，「安心即時上工計畫」今年6月在台中一口氣釋出衛生局、環保局、各區公所、戶政事務所、衛生所等逾千個防疫工作機會，協助許多民眾順利上工。

張大春指出，勞工局在服務過程中發現，部份市民因不符合「向公立就業服務機構申請登記當日前一年內，具勞工保險或就業保險的投保紀錄者」的規定而無法申請，因此向中央建議放寬資格。

張大春說明，勞動部明日將公告資格條件放寬為「年滿15歲國民，或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民」皆可申請，且上工時間由6個月延長到12個月，而曾參加安心即時上工6個月的民眾，仍可再申請參加6個月的工作機會。

張大春指出，安心即時上工計畫將持續受理報名到職缺額滿為止，進用人員每月最多可服務80小時，每小時160元，每月最高可領取1萬2800元工作津貼，最長可領取12個月。詳情可上就服處網站（https://www.eso.taichung.gov.tw/）查詢，或電洽台中市就業服務處04-22289111分機36200、豐原就業服務站04-25271812或沙鹿就業服務站04-26231955。

「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工市府大樓電梯清消。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工市府大樓電梯清消。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工區公所出入口量測體溫。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工區公所出入口量測體溫。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工陽明市政大樓實名制登記。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工陽明市政大樓實名制登記。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工衛生所代售口罩。圖／台中市勞工局提供
「安心即時上工」資格放寬，中市逾千個工作機會持續招募，圖為安心即時上工衛生所代售口罩。圖／台中市勞工局提供

勞工局

延伸閱讀

安心即時上工條件放寬 桃竹苗區釋4千名額

「安心即時上工」助就業 勞動部高屏澎東分署釋3千職缺

中火煤倉輸送帶火警事故 未設接地、除電 市府開罰30萬

就安基金預算過關 47萬打工族有1萬元補貼了！

相關新聞

「安心即時上工」資格放寬 台中逾千工作機會持續招募

台中市勞工局今天說，為協助受疫情影響的打工族或減班休息的勞工增加收入，持續辦理「安心即時上工計畫」，截至今年5月，逾18...

台中長者打疫苗有洋蔥！盧秀燕收到市民照片感動

台中市第一波獲得中央配7萬3500劑AZ疫苗，今天邁入第三天，到中午施打率達91％。台中市長盧秀燕下午在疫情記者會上表示...

中市桶柑災損3成 開放申請現金救助每公頃7.5萬元

台中市桶柑今年3至5月高溫乾旱嚴重受損，經中市府向行政院農委會爭取現金救助，農委會昨日公告台中市為辦理農業天然災害現金救...

影／醫護拍痰好辛苦！企業挺醫護贈台中榮總5拍痰機

台灣疫情嚴峻，第一線醫護人員為協助患者拍痰，既勞累又曝露在染疫風險中。台中市安成餐飲集團今天捐贈台中榮總5部價值近250...

疫情重創花價 田尾鄉農會補貼運費開賣花卉材料箱

防疫期間絕大部分活動停辦，拖累裝飾美化使用的花卉產業，重創花的故鄉田尾鄉園藝經濟，彰化縣政府和農糧署推出花卉振興措施，增...

不忍夜市攤商陷困頓 夜市大亨出手無息借款3萬元紓困

國內持續第3級疫情警戒，各地夜市因應防疫停業，寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良不忍旗下的「草鞋墩人文觀光夜市」攤商停業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。