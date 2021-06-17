「安心即時上工」資格放寬 台中逾千工作機會持續招募

台中市勞工局今天說，為協助受疫情影響的打工族或減班休息的勞工增加收入，持續辦理「安心即時上工計畫」，截至今年5月，逾1800人順利上工，今年6月釋出近1200個工作機會，經向中央爭取上工資格放寬，經勞動部通過，明起將公告資格放寬，上工期也從6個月延長到12個月，最高可領取15萬3600元，歡迎民眾把握機會。

勞工局長張大春說明，「安心即時上工計畫」今年6月在台中一口氣釋出衛生局、環保局、各區公所、戶政事務所、衛生所等逾千個防疫工作機會，協助許多民眾順利上工。

張大春指出，勞工局在服務過程中發現，部份市民因不符合「向公立就業服務機構申請登記當日前一年內，具勞工保險或就業保險的投保紀錄者」的規定而無法申請，因此向中央建議放寬資格。

張大春說明，勞動部明日將公告資格條件放寬為「年滿15歲國民，或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民」皆可申請，且上工時間由6個月延長到12個月，而曾參加安心即時上工6個月的民眾，仍可再申請參加6個月的工作機會。