台中接種AZ疫苗後第4死！豐原82歲洗腎病患昨打今不治

中央配給台中市第一波7.35萬劑疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，開打後昨天傳出2名長者以及1名第五類腎臟癌患者死亡。台中市政府說，今天在添一名豐原82歲洗腎患者，昨天接種AZ疫苗，今天死亡。

台中市衛生局長曾梓展說，統計因接種新冠疫苗出現不良反映共通報83案，有四人死亡， 除一人為癌末，其他三人通報，另有三名20多歲年輕女子住院。

衛生局獲報後將立即聯繫接種或就醫單位，於疫苗接種後不良反應通報系統（VAERS）通報，並協助家屬提出救濟申請，衛生局受理申請後會調閱病歷等相關資料，再將申請書及病歷等送至衛福部委辦的社團法人國家生技醫療產業策進會審議，審議期預計3至6個月。

市長盧秀燕說，市民打AZ疫苗後死亡，採取亖項措施，第一要求衛生單位反映，特別重視並調查死亡是否與疫苗有關，第二請民政系統由區長前往慰問家屬，關心並協助，第三如證實與疫苗有關，市府將協助申請藥害救濟。

豐原區長洪峰明表示，該名患者是住在醫院的洗腎患者，不是在快打站注射疫苗。

台中市議員陳清龍今天接獲家屬投訴，家住豐原區82歲阿公雖長年洗腎，但身體狀況穩定，昨天到豐原區杏豐醫院接種AZ疫苗，今天清晨卻身亡，送衛福部豐原醫院急救無效。

陳清龍指出，家屬質疑疫苗影響阿公身體狀況導致身亡，衛生局卻對於死因說法含糊，讓家屬在喪慟之餘，氣憤公家單位是否草菅人命？他認為，衛生局應該統一專案列管，全國已有多名長輩因接種AZ疫苗身亡案例，衛生局應成立專人窗口，協助家屬度過難關。 台中市衛生局統計因接種新冠疫苗出現不良反映，有四人死亡， 除 一人為癌末，其他三人通報，另有三名20多歲年輕女子住院。圖／台中市衛生局提供

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