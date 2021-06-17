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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

台中洗腎翁打疫苗後死 家屬將申請接種受害救濟

中央社 / 台中17日電

台中市15日起為85歲以上長者施打疫苗，16日統計3例施打疫苗後死亡，今天再傳1名82歲洗腎患者15日施打疫苗後，出現不良反應，今天死亡，家屬將提出預防接種受害救濟申請。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，15日起全台開打。台中市獲得中央配發7萬3500劑疫苗，提供1到5類以及第6類85歲以上長者施打。

台中市16日傳出有90歲婦人、94歲老翁、60歲罹癌男子在接種AZ疫苗後死亡，今天豐原地區也傳出1例，為82歲洗腎患者，於15日接種疫苗，出現不良反應，16日送醫急救，17日死亡，家屬向台中市議員陳清龍陳情，台中市衛生局將在下午記者會說明。

這名洗腎患者的家屬告訴中央社記者，老先生患有高血壓，上月接受腹膜炎手術，近日已經逐漸恢復，因每週需洗腎3次，醫師建議施打疫苗，15日接種疫苗後，當天即高燒39度，服用普拿疼藥物，隔天清晨4時多出現嘔吐症狀，看護打電話求救。

家屬指出，因老先生持續發燒，全身癱軟，緊急送醫，接受插管治療並送加護病房，後因出現肺積水、血栓症狀，持續搶救後，今天上午仍宣告不治。

家屬說，為避免長輩染疫後引發重症，政府不斷呼籲長輩施打疫苗，但長輩多患有三高症狀，接種後卻屢傳反應不良狀況，希望日後可多深入評估，將提出預防接種受害救濟申請。

AZ疫苗 台中市 洗腎

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