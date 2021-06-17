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日月潭九蛙終於喝到水了 周邊仍被淤積土堆包圍

中央社 / 南投縣17日電

日月潭水位持續升高，先前因施工被套上帆布保護的九蛙疊像最新照片今天曝光，從湖面遠眺，九蛙被長滿雜草的淤積土堆包圍。不過根據數據，今天水位已讓最底下第九蛙喝到水。

隨著降雨與集水區挹注，日月潭水位持續穩定升高，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天上午蓄水率達84.56%，水位高度745.98公尺，相較昨天升高49公分，若與6月1日水位高度735.30公尺相比，17天上升10.68公尺、有效蓄水量增加7061萬噸。

「九蛙疊像」是日月潭知名景點，外界也常視為潭區水情指標，根據中區水資源局製作並放在九蛙疊像旁的解說牌內容，水位高度達745.90公尺、蓄水率84%，數據上，最底下的第九蛙已經「喝到水」，不過由於九蛙疊像周圍明顯淤積，潭水尚未完全淹沒這處水域，而有關九蛙旁清淤，日月潭相關管理機關尚無規劃。

「日月潭一等高」臉書粉絲專頁李姓釣客今天曝光九蛙疊像水域最新照片，遠眺可見九蛙疊像旁有明顯淤積土堆且長滿雜草，他表示，日月潭水蛙頭步道去年起封閉改建，要打造為「網美大平台」，目測施工進度達9成，再來就是等疫情過後，看何時開放遊客欣賞。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處去年11月起封閉水蛙頭步道進行整建工程，管理處表示，步道主結構完成，正施作鋪面及欄杆，預計7月完工，目前步道仍是工區，全面停止開放，請遊客配合防疫避免不必要移動、勿擅闖封鎖線，潭區停車場、公廁持續關閉中。

日月潭為水力發電水庫，管理單位台電公司大觀發電廠表示，透過武界壩適當調控，日月潭水庫近期平均每天入流約400萬公噸、放流70萬公噸，水源明顯「供大於求」，因此日月潭水位持續上升。

日月潭 水庫

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