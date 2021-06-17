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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

中市桶柑災損3成 開放申請現金救助每公頃7.5萬元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市桶柑栽種面積513公頃，今年因高溫乾旱給水不足，造成葉片萎凋、偏小、著果率差及果粒偏小，災損達35%。圖／中市府農業局提供
台中市桶柑栽種面積513公頃，今年因高溫乾旱給水不足，造成葉片萎凋、偏小、著果率差及果粒偏小，災損達35%。圖／中市府農業局提供

台中市桶柑今年3至5月高溫乾旱嚴重受損，經中市府向行政院農委會爭取現金救助，農委會昨日公告台中市為辦理農業天然災害現金救助地區，每公頃補助7萬5000元，農民自今日起至7月16日可向土地所在地公所提出申請。另市府也加碼補助生產資材每公頃1萬元，幫助農民度過難關。

農業局表示，台中市桶柑栽種面積513公頃，今年因高溫乾旱給水不足，造成葉片萎凋、偏小、著果率差及果粒偏小，經市府、農糧署及台中區農業改良場前往主要產區果園勘查，發現受乾旱影響損害程度達35%，市府去函向農委會爭取現金救助及低利貸款，農委會昨日公告台中為「辦理桶柑110年3-5月高溫乾旱農業天然災害現金救助地區」。

農業局說，桶柑災損每公頃現金救助7萬5000元，符合資格的農民即日起至7月16日，可向土地所在地公所提出申請，並請攜帶身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地登記簿謄本，若是承租土地者，須再檢附有效期間內的土地委託經營或租賃契約書。防疫期間，也提醒農友可依農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」規定，以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式提出申請。

農業局指出，若要申請低利貸款，可於公告翌日起10日內，由災損農民依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並在證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

農委會 農民 高溫

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