無尾巷阻隔同條巷弄居民須繞道 打通工程今開工

台中市神岡區民權二街2巷、文昌街31巷、社口街61巷，被大排、果林及房屋阻隔，巷弄間無銜接，致民眾往來民權一街、社口街、文昌街需繞道，台中市政府建設局規劃打通此區域路段多年瓶頸，打通工程全長450公尺、寬8公尺，經費約2億520萬元，今日動工，預計10月底前完工。

立委楊瓊瓔偕同中市議員羅永珍、神岡區長劉汶軒及社口里長林三永今日上午訪察神岡區民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路工程。楊瓊瓔說，鄰里巷弄或是無尾巷無法紓解交通，更有妨礙消防救災、影響通行安全的潛在危機，市府聽到市民的需求與期待，啟動都市縫合計畫，無尾弄打通後，不僅地方居民進入更為便利，也增進消防救災效益。

社口里里長林三永說，厝邊本來位處同條巷道，多年來卻被中間無尾巷阻隔，明明相距只有幾公尺，卻要繞一大圈才能見面，經爭取2年多，現在順利取得用地、打通道路，感覺很棒。

羅永珍表示，原本這幾條巷道，多年來卻被中間無尾巷阻隔，當地民眾講了20多年都沒施作，盧市長就職後聽到時任副市長的楊瓊瓔建議後，要求建設局現勘並列入計畫施行。居民期盼多年打通巷弄道路，4個月通車後，「居民一定特別有感」。

建設局指出，市府計畫打通工程共長450公尺、寬8公尺，經費約2億520萬元，包含工程費520萬元、用地暨地上物補償費2億元，工期約4個月，今天開工、10月底前完工，巷道開闢打通後有效串連巷弄，居民不用再繞道而行，提供當地居民更安全、舒適、便利的用路環境，同時也強化周邊道路聯繫功能，進一步促進地方發展。