台中女子打疫苗傳不良反應 衛生局：癲癇發作

台中市獲得中央配發7萬3500劑疫苗，提供1到5類以及第6類85歲以上長者施打。台中市傳出一名20歲女子施打後有不良反應，衛生局今天表示，個案癲癇發作，休息後正常。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（Astra Zeneca）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，15日起全台開打。

台中市有南屯區90歲婦人、西區94歲老翁接種疫苗後死亡，今天傳出太平區新光國中快打站，一名20多歲心智遲緩的失能人士在注射疫苗後，產生不良反應，當場急救。

台中市衛生局澄清，該名20多歲的失能者有「癲癇病史」，注射疫苗後，突然有點癲癇發作，醫生立即檢查血壓、血氧、心跳、呼吸各項數值均為正常，因此讓個案稍微休息後再予以觀察。

衛生局指出，個案休息5分鐘後即甦醒，並未使用藥物急救，今天追蹤身體狀況均正常，特此澄清，並非外傳遭到搶救等說法。

台中市政府提醒，民眾接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。