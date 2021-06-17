疫情重創花價 田尾鄉農會補貼運費開賣花卉材料箱

防疫期間絕大部分活動停辦，拖累裝飾美化使用的花卉產業，重創花的故鄉田尾鄉園藝經濟，彰化縣政府和農糧署推出花卉振興措施，增加花卉使用量已刺激拍賣價格，光是大宗花卉洋桔梗半個月就漲價一倍，田尾鄉農會乘勝追擊，賠本開賣花卉材料綜合箱，希望花價趕快重回常軌。

田尾鄉農會不但有蔬果箱，也賣花卉箱，試賣限量各100箱。蔬果箱都是當季農產品，試賣期內容物包括瓠瓜、紫茄、長豆、菜瓜、南瓜、小黃瓜、高麗菜和紅龍果，每箱售價800元。花卉材料箱都是田尾鄉當季大宗花卉，有洋桔梗、非洲菊、向日葵、小菊、麟麒草，花色隨機，瓶插或插花兩相宜，每箱售價499元。

田尾鄉農會總幹事吳政憲今天表示，鄉農會要幫助農民度過難關，補助低溫宅配費用蔬果箱每箱運費290元，以蔬果成本550元來計算，農會每箱吸收40元，花卉材料箱每箱運費至少250元，花卉拍賣價格持續上漲，農會吸收費用每天不同。

5月底，北部花卉拍賣市場粉色與紫色洋桔梗拍賣均價約40元，3天前70元，昨天85元，非洲菊拍賣價也回升，從5月底25元，3天前33元到昨天48元，漲幅都不小，小菊和大黃菊昨天拍賣均價52元，逐漸達到往年水準，田尾鄉農會估計整體花卉拍賣價格平均上漲三成。

吳政憲表示，今年花卉產業受衝擊程度遠甚於去年，去年沒有不到校上課、禁止群聚的規定，縣政府向農糧署申請經費採買花材，送到全縣國中小學教學生插花、在鄉鎮公所舉辦插花與組合盆栽教學，今年學校停課、不能集體學花卉課程，縣政府改寫補助內容，送花給醫護並在醫院布置花藝，大量用花已帶動花卉使用量。

田尾鄉農會的蔬果箱和花卉材料箱每星期三出貨，因防疫期間宅配物流量大增，到貨時間不一定，鄉農會總幹事吳政憲也寄一箱給台北親戚，測試寄到日期和冷藏品質，民眾最好在星期二訂購，洽詢電話（04）8836114。