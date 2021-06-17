不忍夜市攤商陷困頓 夜市大亨出手無息借款3萬元紓困

國內持續第3級疫情警戒，各地夜市因應防疫停業，寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良不忍旗下的「草鞋墩人文觀光夜市」攤商停業月餘，生計大受影響，甚至陷入困境，提供攤商無息借款，每攤3萬元，盼助其應急共同度過疫情難關。

南投縣知名懷舊景點「寶島時代村」及草鞋墩人文觀光夜市均為夜市大亨、地方聞人的江欽良一手創辦，草鞋墩夜市更是縣內規模最大的觀光夜市，曾創下1晚高達3萬人，營業額破千萬紀錄，近年更持續創新打造「貓頭鷹廣場」貨櫃市集。

未料，今年5月爆發本土疫情，同月15日更1天暴增180例，南投縣府為因應防疫，當天下午緊急公告30項防疫措施，其中包括全縣夜市即日起關閉，而因國內疫況仍嚴峻，至今仍無法復業，攤商停業月餘，生計大受影響，甚至陷困境。

江欽良眼見和自己共同打拚的夜市夥伴攤商無法做生意，而政府紓困4.0方案又並非每個攤商都符合資格能申請，經濟逐漸陷入困頓，因此提供在該夜市約350個固定或臨時攤商，無息借款，每攤額度3萬元，盼助其應急共同度過疫情難關。