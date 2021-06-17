快訊

承認外購新冠肺炎疫苗進貨速度慢 陳時中再道歉

小英要大家多外帶支持店家 讀者苦笑問蔡「店都收了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不忍夜市攤商陷困頓 夜市大亨出手無息借款3萬元紓困

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮草鞋墩人文觀光夜市是縣內規模最大的夜市。圖／本報資料照
南投縣草屯鎮草鞋墩人文觀光夜市是縣內規模最大的夜市。圖／本報資料照

國內持續第3級疫情警戒，各地夜市因應防疫停業，寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良不忍旗下的「草鞋墩人文觀光夜市」攤商停業月餘，生計大受影響，甚至陷入困境，提供攤商無息借款，每攤3萬元，盼助其應急共同度過疫情難關。

南投縣知名懷舊景點「寶島時代村」及草鞋墩人文觀光夜市均為夜市大亨、地方聞人的江欽良一手創辦，草鞋墩夜市更是縣內規模最大的觀光夜市，曾創下1晚高達3萬人，營業額破千萬紀錄，近年更持續創新打造「貓頭鷹廣場」貨櫃市集。

未料，今年5月爆發本土疫情，同月15日更1天暴增180例，南投縣府為因應防疫，當天下午緊急公告30項防疫措施，其中包括全縣夜市即日起關閉，而因國內疫況仍嚴峻，至今仍無法復業，攤商停業月餘，生計大受影響，甚至陷困境。

江欽良眼見和自己共同打拚的夜市夥伴攤商無法做生意，而政府紓困4.0方案又並非每個攤商都符合資格能申請，經濟逐漸陷入困頓，因此提供在該夜市約350個固定或臨時攤商，無息借款，每攤額度3萬元，盼助其應急共同度過疫情難關。

寶島時代村表示，不到一周已有近40個攤商來申請，不論是現金或匯款都配合支付，而為了不讓攤商有壓力，不僅免利息，還款部分也不急於一時，待夜市復業後，次月再開始分期還款，現也持續開放申請，攤商有需求仍可前來申請。

寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良提供草鞋墩夜市攤商無息借款，每攤3萬元助其應急紓困。圖／寶島時代村提供
寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良提供草鞋墩夜市攤商無息借款，每攤3萬元助其應急紓困。圖／寶島時代村提供
寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良提供草鞋墩夜市攤商無息借款，每攤3萬元助其應急紓困。圖／寶島時代村提供
寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良提供草鞋墩夜市攤商無息借款，每攤3萬元助其應急紓困。圖／寶島時代村提供
寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良提供草鞋墩夜市攤商無息借款，每攤3萬元助其應急紓困。圖／寶島時代村提供
寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良提供草鞋墩夜市攤商無息借款，每攤3萬元助其應急紓困。圖／寶島時代村提供
南投縣草屯鎮草鞋墩人文觀光夜市是縣內規模最大的夜市。圖／本報資料照
南投縣草屯鎮草鞋墩人文觀光夜市是縣內規模最大的夜市。圖／本報資料照

夜市 疫情 江欽良

延伸閱讀

快查詢！孩童家庭防疫補貼1萬「提早入帳」 爸媽驚喜：超快

防疫最前線 第一金人壽為全體員工投保防疫險

防疫宅在家看3C導致眼睛乾痠澀？多吃這些食物可護眼

疫情紓困、補助 企業可同時申請

相關新聞

不忍夜市攤商陷困頓 夜市大亨出手無息借款3萬元紓困

國內持續第3級疫情警戒，各地夜市因應防疫停業，寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良不忍旗下的「草鞋墩人文觀光夜市」攤商停業...

中部盼來豪大雨！影響養殖業產量銳減 伸港牡蠣漲價

中部今年逢乾旱，5月底終於等到天降甘霖，但突如其來的暴雨，影響養殖業，海水淡化文蛤死亡多，牡蠣產量銳減，有蚵農嘆連成本都...

疫情重創花價 田尾鄉農會補貼運費開賣花卉材料箱

防疫期間絕大部分活動停辦，拖累裝飾美化使用的花卉產業，重創花的故鄉田尾鄉園藝經濟，彰化縣政府和農糧署推出花卉振興措施，增...

台灣大道第二波燙平啟動 6月下旬分二階段施作

台灣大道為台中重要道路、行車流量大，南、北兩側機慢車道經多年使用，部分路面及路基損壞，台中市今年正式啟動移除路樹及燙平路...

防疫情又支持街頭藝人 台中文化局推「行動支付打賞」

因應新冠肺炎疫情，台中市文化局推出「台中市街藝Ｅ起來，在家申請0接觸」平台，包含「線上登記好輕鬆、線上列印隨時通、線上行...

2022布局？ 柯呈枋回鍋彰縣勞工處長

彰化縣政府3名一級主管人事異動，其中前立委柯呈枋「回鍋」勞工處長，除了是柯呈枋專業，也是彰化縣長王惠美為2022年選舉提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。