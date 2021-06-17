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是否定期封園護山林 武陵農場：園內分區域總量管制

中央社 / 台中17日電

武陵農場為防疫休園，期間記錄到保育類動物現蹤，有網友建議定期封園讓山林喘息。武陵農場指出，作為生態觀賞窗口，園區仍保留大部分面積生態保育，旺季時啟動總量管制。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，武陵農場配合中央流行疫情指揮中心發布三級警戒，即啟動休園至6月28日。

因園區人車減少，在休園期間記錄到藍腹鷴家族外出覓食，特有種的台灣長鬃山羊也現蹤，黑天鵝在馬路上散步，巡查員多次在遊憩區、林間步道與野生動物「邂逅」。有網友建議，以後各國家公園定期關閉，讓動植物都得以喘息。

武陵農場副場長胡發韜今天告訴中央社記者，雪霸國家公園依照區域內土地利用型態以及資源特性，分為一般管制區、遊憩區、史蹟保存區、特別景觀區、生態保護區等。武陵農場占地共600多公頃，僅有40多公頃開放民眾觀光休憩。

他說，園區內有多處管制區域，禁止遊客進入，例如，台灣櫻花鉤吻鮭的棲息地七家灣溪，以及台灣檫樹生態保護區，就歸類為生態保護區，禁止遊客進入及下水遊憩。

胡發韜指出，目前農場的營運方向為生態保護、研究教育推廣、國民旅遊等。目前是因疫情封閉園區，人車減少後，野生動物放下戒心，大膽外出並「跨區活動」。

為讓農場內生態與遊客間取得平衡，武陵農場在旺季時會啟動總量管制，胡發韜舉例，平日1天遊客數大多不超過2000人，每年櫻花季吸引許多遊客想要上山賞櫻，為維持遊客在場內能合理觀察植物，會啟動總量管制，1天限定6000人，取得生態負荷量的平衡也避免造成交通壅塞。

武陵農場因天然美景宜人，幾乎全年無休，此次為防疫休園，園方也趁機維修農場內多項設備，胡發韜指出，旅館內將改裝免治馬桶、改裝電子感應房卡、加裝客房空調系統，希望在疫情解封後，提供遊客更舒適的休憩環境。

武陵農場 疫情 保護區

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