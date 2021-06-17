台灣大道第二波燙平啟動 6月下旬分二階段施作

台灣大道為台中重要道路、行車流量大，南、北兩側機慢車道經多年使用，部分路面及路基損壞，台中市今年正式啟動移除路樹及燙平路面整體計畫，建設局預計6月下旬將執行「北側民權路至忠明路段」燙平作業。

台中市建設局指出，因施作範圍經消防局第七救災救護大隊前方，為避免影響大隊出勤，將原一日可完成的施工作業重排為二階段施作並夜間施工（晚間8時至隔日上午6時），以影響市民最少狀況衝刺市政建設。

建設局長陳大田表示，提供市民平順、安全的道路環境是市府重要的目標，台灣大道機慢車道使用頻繁，建設局自去年陸續盤點浮根黑板樹，今年正式啟動「五權路至黎明路南北側」燙平作業，第一波燙平台灣大道機慢車道南側（黎明路至河南路、忠明路至大仁街），在5月下旬正式啟動。

第二波燙平預計於6月下旬正式啟動，由於施工範圍經過一處建案，已預先協調建案廠商埋設未來需使用的管線，避免道路封層後衍生出重複挖掘、影響用路品質等問題。

陳大田說，這波燙平作業啟動前，也特別針對該路段進行路緣石修復、各管線單位汰管工程、孔蓋下地、建案申請及民生管線協調等，待相關作業皆完備後將正式啟動工程。

另外，建設局接獲民眾陳情緊鄰台灣大道慢車道的巷內無民生用水管線，已協助當地民眾向自來水公司協調，在兼顧民生需求及工程推動情況下，預先於台灣大道上埋設自來水管線至巷內十字路，後續將再辦理巷內管線新設的供水工程，成功創造雙贏。

避免往後民生需求開挖埋設民生管線，這次也協調瓦斯業者針對此次燙平路段下方老舊瓦斯管線辦理汰舊工作，欣中瓦斯特別使用最新技術PE100-RC管（聚乙烯管材最新技術）取代傳統PE管，在今年5月底已完成汰管作業，可提升使用年限至100年，強化道路安全、維持道路整體使用舒適。