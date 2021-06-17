中部盼來豪大雨！影響養殖業產量銳減 伸港牡蠣漲價

中部今年逢乾旱，5月底終於等到天降甘霖，但突如其來的暴雨，影響養殖業，海水淡化文蛤死亡多，牡蠣產量銳減，有蚵農嘆連成本都收不回來，今年伸港產地價格比去年稍漲，每斤180元，因新冠肺炎衝擊連帶銷路也不好，養殖產業相當低迷。

彰化伸港伸港沿海村落蚵寮村、曾家村、全興村、七嘉村等過去都有養蚵人家，尤其蚵寮村原名「蚵仔寮」，因盛行養蚵得名，許多村民從小跟著父母養蚵、撥蚵殼，每年收成季就直接在門口擺起矮凳撥蚵殼，鄉親慕名而來，產地直賣相當受歡迎。

但現在養蚵的人口減少，產量銳減，產地價已連續幾年調漲，餐殖業者林世文說，今年受天候影響，牡蠣收成不好，以往5、6串蚵串就夠裝一籠，現在都有2、30串才裝得滿，因量少每斤比去年漲10元，但算起來連工錢都賺不回來，蚵仔主力在餐廳、海產店，現在因疫情不能內用，銷量不佳。

彰化文蛤養殖也受天候影響，彰化養殖協會理事長楊福錦說，今年初雨水少、天氣穩定，縣內文蛤品質相對好，但今年放養的文蛤長得慢，加上夏季高溫炎熱，5月底又有兩波豪大雨，下得又猛又久，海水過淡影響文蛤生長，死了約6成的量，損失相當大，已行文希望縣府能幫忙。