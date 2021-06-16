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南投老人疫苗接種率首日達8成 第二批萬劑疫苗周末抵達

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
不少南投老人打疫苗的時候似乎有些驚嚇，但打完之後都說沒感覺，打過心安了不少。圖／南投縣政府提供
不少南投老人打疫苗的時候似乎有些驚嚇，但打完之後都說沒感覺，打過心安了不少。圖／南投縣政府提供

南投縣今天分別在埔里鎮、草屯鎮、南投市、竹山鎮及名間鄉設置5處大型接種站，接種首日醫護人員從早忙到晚，爭取達到八成的接種率。南投衛生局指出，第二批疫苗1萬300劑也將於本周抵達，屆時將改由民政村里系統造冊，採分齡分流接種。

南投衛生局指出，今天首日施打，至下午4時已施打7910劑，晚上接種站仍會挑燈夜戰，爭取接種完成率可達到80%，預計19日前可全數施打完畢。

首日部分民眾未依通知時段前往接種，影響現場接種作業及人潮聚集情形，縣府呼籲後續民眾務必依照通知時間前往接種。

5個鄉鎮大型接種站緊急改為一站式服務接種後，長者不動，醫護人員移動的施打方式，讓各接種站動線愈來愈順暢；民眾施打完畢，原位觀察約30分鐘可離開，不少老人打的時候似乎有些驚嚇，但打完之後都說沒感覺，打過後心安了不少。

縣長林明溱說，中央分給地方疫苗的比例上，南投縣比其他縣市低，地方疫苗不夠，希望中央提供更多疫苗供民眾施打；他也要求準備更多椅子讓長輩休息，同時增加遮陽棚，更盼望中央提供更多疫苗，滿足民眾需要。

不少南投老人打疫苗的時候似乎有些驚嚇，打完後都說沒感覺，施打疫苗心安了不少。圖／南投縣政府提供
不少南投老人打疫苗的時候似乎有些驚嚇，打完後都說沒感覺，施打疫苗心安了不少。圖／南投縣政府提供
不少南投老人打疫苗的時候似乎有些驚嚇，但打完之後都說沒感覺，畢竟打過心安了不少。圖／南投縣政府提供
不少南投老人打疫苗的時候似乎有些驚嚇，但打完之後都說沒感覺，畢竟打過心安了不少。圖／南投縣政府提供

疫苗 衛生局 醫護人員

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