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台中梧棲103歲人瑞打疫苗全場最高齡 眾人為他按讚
台中市梧棲區梧棲國中疫苗快打站今天是第二天施打，早上下雨，仍有很多長者由家人或看護陪同到場打疫苗，梧棲區永寧里103歲人瑞李聯三早上由家屬及永寧里長李皆得陪同下，由醫師逐一評估問診並由護理師施打疫苗，打完疫苗休息時，他身體並無不適，現場留觀15分鐘後，領取疫苗紀錄卡及健保卡離開，大家稱讚阿公很棒。
下寮里長許福順今天冒著雨等候長者們，並攙扶行動不便長者進場；頂寮里長鐘金水也陪同老丈人李發、前代表會副主席到場施打疫苗，並協助里內長者疫苗施打引導；安仁里長薛志富冒雨到場關心里民們施打情形。
台中港務警察總隊長陳宗能率先帶領員警到梧棲國中快打站接種疫苗，該隊警察勤務輪班時間不定，工作人員協助依造冊資料配合到場時間引導施打疫苗，以縮短警察現場等待時間。
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