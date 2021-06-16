台中梧棲103歲人瑞打疫苗全場最高齡 眾人為他按讚

台中市梧棲區梧棲國中疫苗快打站今天是第二天施打，早上下雨，仍有很多長者由家人或看護陪同到場打疫苗，梧棲區永寧里103歲人瑞李聯三早上由家屬及永寧里長李皆得陪同下，由醫師逐一評估問診並由護理師施打疫苗，打完疫苗休息時，他身體並無不適，現場留觀15分鐘後，領取疫苗紀錄卡及健保卡離開，大家稱讚阿公很棒。

下寮里長許福順今天冒著雨等候長者們，並攙扶行動不便長者進場；頂寮里長鐘金水也陪同老丈人李發、前代表會副主席到場施打疫苗，並協助里內長者疫苗施打引導；安仁里長薛志富冒雨到場關心里民們施打情形。