光田醫院「宇美町式」接種精神 床邊為腎友施打疫苗

新冠肺炎疫情仍緊張，為增加所有第一線醫護與醫事人員防護力，光田綜合醫院配合中央分配疫苗，陸續為院內員工施打AZ、莫德納疫苗，目前已完成97.8%接種率。

疫情爆發後疫苗施打需求量大增，光田綜合醫院策略長孫茂勝表示，為提升疫苗施打效能，該院最多同時開設3診疫苗專責門診，一瓶可提供10劑的AZ疫苗，在劑量確定的情況下，護理師精準抽劑，完全不浪費緩衝劑量，讓每瓶最多能施打到12人，發揮疫苗最大效用。

光田綜合醫院沙鹿總院、大甲兩院區所有員工共1952人，目前已有1911人完成施打，將近98%的接種率，剩下2%未施打的員工也將會儘速安排，完成百分之百的接種率，讓醫病更加安心。

台中市擴大開放公費對象接種後，光田醫院從15日起為洗腎的腎友「床邊服務」，就像是日本發明「宇美町式」的接種精神，病友不動、醫護動的方式施打疫苗，於洗腎過程的最後1小時進行接種，兩天共施打206位腎友，完成8成5接種率；有腎友表示打疫苗原本很不安，但護理人員溫柔貼心的床邊施打服務，讓他頓時緊張感全消除。也有一位高齡90歲腎友說打疫苗完全不擔心，施打完後身體也沒出現任何不適。

光田醫院血液透析室主任王守玠分享，有些腎友對於接種疫苗難免有疑慮，在醫護人員的耐心安撫下，告訴他們打疫苗會讓身體產生抗體，尤其慢性病患更可避免重症發生，可以安心，每位腎友打完第一反應就是「沒有感覺！」，並感謝醫護人員的細心施打。

為讓所有對象能舒適安心接種疫苗，光田醫院明天也將前進長青護理之家、仁馨樂活園區為住民施打，光田醫院表示，其他符合公費對象，可透過網路線上預約，將儘速為所有對象完成施打，產生保護力，對抗疫情。