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影／1個都不能少 熱血里長帶91位長輩2天完成疫苗施打
電影「一個都不能少」劇情在台中真實上演。疫情嚴峻，但國內疫苗數量有限，台中市西屯區何安里長何唐文鈴在政府宣布開放85歲以上長者優先施打後，將里內符合資格的85歲以上長者造冊、訪視追蹤，只花不到兩天的時間，就完成里內91位長輩的疫苗施打作業，施打率可以說是百分之百。
「里內這些長輩宛如親人，如果他們有意願施打疫苗卻忘了，我一定會提醒他們，並持續追蹤到完成施打作業」里長何唐文鈴說，這91位長輩的通知單，她都一一親送到住處 ，除了2位找不到家人，請鄰長代為協助，但會透過電話追蹤。包括有些在洗腎中心、有些則是就近在養護中心施打。但不管是哪種情況，她一定會逐一確認，完成份內工作。
何唐文鈴一早八點多就到快打站到場關心里民施打狀況，並與區公所核對里民資料，中途不斷翻閱名冊，將已施打里民做上記號。尚未完成施打者，趕緊電話通知，何安里最後兩位尚未施打的長輩在中午11點多終於前往完成疫苗施打，她鬆了口氣說，最後兩位還沒施打疫苗的阿伯與阿姨來了，全數到達，何安里接打率可說是百分之百。看到里民積極參與防疫工作，何唐文鈴感動的說，非常開心，希望台灣可以平安，順利渡過這次難關。
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