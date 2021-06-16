影／1個都不能少 熱血里長帶91位長輩2天完成疫苗施打

電影「一個都不能少」劇情在台中真實上演。疫情嚴峻，但國內疫苗數量有限，台中市西屯區何安里長何唐文鈴在政府宣布開放85歲以上長者優先施打後，將里內符合資格的85歲以上長者造冊、訪視追蹤，只花不到兩天的時間，就完成里內91位長輩的疫苗施打作業，施打率可以說是百分之百。

「里內這些長輩宛如親人，如果他們有意願施打疫苗卻忘了，我一定會提醒他們，並持續追蹤到完成施打作業」里長何唐文鈴說，這91位長輩的通知單，她都一一親送到住處 ，除了2位找不到家人，請鄰長代為協助，但會透過電話追蹤。包括有些在洗腎中心、有些則是就近在養護中心施打。但不管是哪種情況，她一定會逐一確認，完成份內工作。