南投草屯4重劃區7農路損 縣府將籌750萬元改善
南投縣草屯鎮北投埔、月眉厝、新庄及南埔等4重劃區7處農路，因年久失修出現路面龜裂、礫石裸露等狀況，縣府地政處會勘評估，受損農路均為居民農用或生活出入道路亟待改善，將籌措近770萬元經費，盡速發包施作，確保道路安全。
地政處指出，北投埔、月眉厝、新庄及南埔均為草屯鎮內的農地重劃區，分別位居復興、碧峰、北投、南埔等里，當地里長透過民代反映里內農路多有破損毀壞，甚至影響公眾通行安全，經了解統計共7處農路，並排定會勘會勘且評估改善。
其中，復興里碧山路727巷農路有約100公尺路段需重修擋土牆和重鋪路面，粗估需51萬元，預計這期稻作收割後發包改善；碧峰里石龍宮前農路有20多年未修繕，路面龜裂破損，將斥資近150萬元刨除重鋪540米長、4至5.5米寬路面。
而北投里新庄重劃區內北投段432、722、784地號農路，路面年久失修、礫石裸露，預估將動支約20萬、126萬、57萬元，總共改善路面達720米長、4到5.5米寬，靠近北投國小有1段排水溝也將應民意加蓋，確保親師生用路通行安全。
地政處表示，南埔重劃區將軍段的中正路320之2號附近有3段農路需重鋪改善，粗估這3段農路總長達875米，寬則為4.2、4.5及4.7米不等，經評估全部刨除，並重鋪瀝青混凝土約需215萬元，已重劃科已展開測設，後續進行翻新。
另，南埔里青宅巷青宅段833地號農路為當地南埔8鄰逾400名居民出入道路，也是農友途經往返農作的要道，其中約有200米長、5.2米寬老舊破損待刨鋪瀝青道路，改善需近150萬元，但因影響層面較廣將優先籌足經費加速發包改善。
縣長林明溱則表示，草屯4農地重劃區7處農路改善雖需籌措近770萬元經費，但經會勘確認其維護迫切及必要性，縣府建設不會受疫情影響，也一定會籌足經費盡速發包，徹底讓供公眾通行的破損道路，恢復道路平整性，確保行的安全。
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