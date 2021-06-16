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彰化縣公布一級主管異動 柯呈枋回鍋勞工處長

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長辦公室主任柯呈枋接任勞工處長。圖／翻攝柯呈枋臉書
彰化縣長辦公室主任柯呈枋接任勞工處長。圖／翻攝柯呈枋臉書

彰化縣政府今天發布三位一級主管明日起人事異動，勞工處長吳蘭梅調任行政處長，新任勞工處長由縣長辦公室主任柯呈枋接任，原行政處長王玟升調任縣府參議。柯呈枋曾任彰化縣副縣長，2020年立委選舉失利後，回鍋彰化縣政府擔任公職，這次職務調整回歸專業領域。

新任勞工處長柯呈枋，國立中正大學勞工學系碩士畢業，是高考榜首，民國97年薦任公務人員晉升簡任官等訓練及格，曾任卓伯源縣長任內的副縣長長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分屬分署長、台中市政府參事、彰化縣政府秘書等職。

新任行政處長吳蘭梅，彰化師範大學會計(學)系碩士畢業，103年薦任公務人員晉升簡任官等訓練及格，曾任彰化縣文化局副局長、文化局長、勞工處長等職。

縣府參議王玟升，元智大學管理研究所碩士畢業，民國97年薦任公務人員晉升簡任官等訓練及格，曾任彰化縣政府行政處長、縣府秘書等職。

柯呈枋 文化局

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