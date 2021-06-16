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防疫三級業者撐不住 彰化餐廳、貿易逾百人減班休息

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
全國防疫三級，服務業衝擊大，彰化已有業者通報減班休息。記者林敬家／攝影
全國防疫三級，服務業衝擊大，彰化已有業者通報減班休息。記者林敬家／攝影

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級防疫警戒延長到月底，彰化等多個縣市嚴禁餐廳小吃店家內用，僅供外帶，衝擊服務業，彰化縣府接近日接獲通報已有4家業者共113人減班休息，讓員工放無薪假，縣府勞工處指出，人數應能控制，多數業者觀望政府紓困補助措施，怕一旦執行減班休息，相關補助拿不到。

縣府勞工處統計，三級警戒開始減班休息通報都還持平，上星期開始才有明顯數量，4家業者有2家是餐飲業、2家是貿易業，其中一家餐飲業通報人數多達80人，其餘都是10多人，研判是目前疫情影響生意，考慮朝向休業。

彰化市陳姓便當業者指出，原本就是以外帶為主，現在許多店家不開放內用，自家生意不受影響仍持穩，較擔心仍是消費者來來去去的染疫風險。不少餐廳現在都推出外帶便當，有日式餐廳業者說，原本主打現做新鮮的生食現在幾乎無法供應，中午改提供日式便當，但仍補不回原本的銷量，損失慘重。

勞工處副處長何俊昇說，去年國際受疫情影響，進出口貿易都受到衝擊，但今年看起來製造業等產業較為樂觀，縣內中小企業多，擔心的都是怕員工染疫，影響生產，縣府針對有外籍移工宿舍的工廠陸續以電話、派員到場了解相關防疫工作，越大間的公司越嚴謹，面對疫情絲毫不敢大意。

疫情 便當 餐飲業

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